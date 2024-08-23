Дуже гарні хлопці. Як росіяни на Курщині реагують на бійців ЗСУ

Уже понад 2 тижні триває контрнаступ Збройних сил України на російській території. У населених пунктах Курської області РФ, які ЗСУ взяли під свій контроль, неодноразово встигли побувати українські журналісти. Вони поспілкувалися з місцевими мешканцями, щоб дізнатися думки останніх про те, що відбувається наразі в регіоні.

Населення Курщини вражене поведінкою воїнів ЗСУ

Вкрай активно спілкуються з представниками ЗМІ мешканці міста Суджа, яке захопили українські сили.

Вони відверто зізнаються журналістам, що вважають бійців ЗСУ "добрими та доброзичливими хлопцями", які не кинули цивільних напризволяще, як це зробила російська влада.

Місцеве населення вкотре подякувало українським воїнам за воду та хліб, а також за те, що вони не обмежують пересування містом.

Ось такі хлопці! І по магазинах нас возили машинами. Гарні хлопці. Дуже, — ділиться своїми враженнями суджанка Ніна. Поширити

За словами ще однієї місцевої мешканки — Людмили — вона й подумати не могла, що бійці ЗСУ виявляться такими ввічливими та справедливими.

Я не думала, щоправда, що таке ставлення буде. Хлопці молодці, їм дякую. Вони нам тут і воду, і питають, чи нас ніхто не ображає. Ми раді, що вони тут поряд. Чого ми потребуємо, вони все привозять. Просто раніше казали — ось прийдуть українці, вони тут усіх повбивають. Не знаю, ось я бачу — люди, — розповіла жінка. Поширити

Більшість росіян досі не хочуть визнавати свою провину на тлі війни проти України

Журналісти звертають увагу на те, що опитані ними мешканці Суджі не налаштовані обговорювати найважливіші питання, а саме: чому почалася війна РФ проти України, хто її розпочав та кого вони наразі підтримують.

Цивільні доволі часто відповідають абстрактно, стверджують, що "знаходяться між небом і землею", а також полюбляють згадувати ті часи, коли всі війни не було.

Ми ж не воюємо з вами. Ми — нейтральні люди, — повторюють журналістам мешканці Суджі. Поширити

Попри це, росіяни почали дедалі активніше критикувати владу РФ, адже нарешті усвідомили, що їй начхати на своїх громадян.