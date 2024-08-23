Очень хорошие ребята. Как россияне на Курщине реагируют на бойцов ВСУ

Уже более 2 недель продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины на российской территории. В населенных пунктах Курской области РФ, которые ВСУ взяли под свой контроль, неоднократно успели побывать украинские журналисты. Они пообщались с местными жителями, чтобы узнать мнения последних о том, что происходит сейчас в регионе.
Главные тезисы
- Местные жители Курской области делятся впечатлениями о поведении бойцов ВСУ.
- Большинство россиян на Курщине не хотят признавать свою вину в начале войны РФ против Украины.
- Несмотря на это, они начали критиковать российскую власть, которая их бросили на произвол судьбы.
Население Курщины потрясено поведением воинов ВСУ
Крайне активно общаются с представителями СМИ жители города Суджа, который захватили украинские силы.
Они откровенно признаются журналистам, что считают бойцов ВСУ "добрыми и доброжелательными ребятами", которые не бросили гражданских на произвол судьбы, как это сделали российские власти.
Местное население в очередной раз поблагодарило украинских воинов за воду и хлеб, а также за то, что они не ограничивают передвижение по городу.
По словам еще одной местной жительницы — Людмилы — она и подумать не могла, что бойцы ВСУ окажутся такими вежливыми и справедливыми.
Большинство россиян до сих пор не хотят признавать свою вину
Журналисты обращают внимание на то, что опрошенные ими жители Суджи не настроены обсуждать самые важные вопросы, а именно: почему началась война РФ против Украины, кто ее начал и кого они поддерживают.
Гражданские часто отвечают абстрактно, утверждают, что "находятся между небом и землей", а также любят вспоминать те времена, когда войны не было.
Несмотря на это, россияне начали все активнее критиковать власть РФ, ведь наконец-то осознали, что ей наплевать на своих граждан.
По словам местных, реальную картину вещей они увидели только после начала контрнаступления ВСУ.
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