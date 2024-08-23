Уже более 2 недель продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины на российской территории. В населенных пунктах Курской области РФ, которые ВСУ взяли под свой контроль, неоднократно успели побывать украинские журналисты. Они пообщались с местными жителями, чтобы узнать мнения последних о том, что происходит сейчас в регионе.

Население Курщины потрясено поведением воинов ВСУ

Крайне активно общаются с представителями СМИ жители города Суджа, который захватили украинские силы.

Они откровенно признаются журналистам, что считают бойцов ВСУ "добрыми и доброжелательными ребятами", которые не бросили гражданских на произвол судьбы, как это сделали российские власти.

Местное население в очередной раз поблагодарило украинских воинов за воду и хлеб, а также за то, что они не ограничивают передвижение по городу.

Вот такие ребята! И по магазинам нас возили на машинах. Хорошие ребята. Очень, — делится своими впечатлениями судженка Нина. Поделиться

По словам еще одной местной жительницы — Людмилы — она и подумать не могла, что бойцы ВСУ окажутся такими вежливыми и справедливыми.

Я не думала, что такое отношение будет. Ребята молодцы, им спасибо. Они нам здесь и воду, и спрашивают, никто ли нас не оскорбляет. Мы рады, что они здесь рядом. В чем мы нуждаемся- они все привозят. Просто раньше говорили — вот придут украинцы, они здесь всех поубивают. Не знаю, вот я вижу — люди, — рассказала женщина. Поделиться

Большинство россиян до сих пор не хотят признавать свою вину

Журналисты обращают внимание на то, что опрошенные ими жители Суджи не настроены обсуждать самые важные вопросы, а именно: почему началась война РФ против Украины, кто ее начал и кого они поддерживают.

Гражданские часто отвечают абстрактно, утверждают, что "находятся между небом и землей", а также любят вспоминать те времена, когда войны не было.

Мы ведь не воюем с вами. Мы — нейтральные люди, — заявляют журналистам жители Суджи. Поделиться

Несмотря на это, россияне начали все активнее критиковать власть РФ, ведь наконец-то осознали, что ей наплевать на своих граждан.