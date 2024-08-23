Контратака на Харківщині. У Третій штурмовій розкрили нові деталі боїв

З ОШБр змогла досягти своєї головної мети під час нової контратаки

Важливими подробицями поділився пресофіцер бригади Олександр Бородін.

За його словами, на місці контратаки наразі тривають стабілізаційні заходи, адже закріплення вже вдалося провести.

Один із успіхів — це те, що ми змогли утримати від подальших планів і можливості розвитку російську 20-ту армію. Наскільки ми можемо розуміти, вони хотіли вступати в бік Макіївки, з одного боку. З іншого боку, вони могли перекидати особовий склад, сили й засоби на інші напрямки фронту по всій країні. Наразі вони займаються тим, що намагаються відновити якісь частини позицій, намагаються побудувати нову лінію оборони, — пояснив Олександр Бородін. Поширити

Він також звертає увагу на те, що це вкрай важливо з військової точки зору, адже знищення сил і засобів ворога і порушення його планів це часто буває більш важливим успіхом ніж звільнення територій.

Чи пов’язана контратака З ОШБр з Курською операцією ЗСУ

Відповідаючи на це запитання журналістів Бородін наголосив, що це "синхронний успіх" українських сил.

За його словами, попри ураження, зокрема й особового складу, у російських окупантів на цій ділянці фронту залишаються великі резерви.

Бородін також припустив, що вони можуть виявитися неефективними через ураження логістики.