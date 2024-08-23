Контратака на Харківщині. У Третій штурмовій розкрили нові деталі боїв
Категорія
Україна
Дата публікації

Контратака на Харківщині. У Третій штурмовій розкрили нові деталі боїв

З ОШБр
Джерело:  Радіо Свобода

Завдяки потужній контратаці бійців Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ у Харківській області вдалося завдати масштабних втрат позиціям і логістиці 20-ї армії РФ.

Головні тези:

  • Успішна операція дозволила зірвати ворожі плани та просування армії РФ.
  • Стабілізаційні заходи після контратаки спрямовані на утримання завойованих позицій.
  • Контратака З ОШБр в Харківській області та Курська операція ЗСУ є синхронним успіхом українських сил.

З ОШБр змогла досягти своєї головної мети під час нової контратаки

Важливими подробицями поділився пресофіцер бригади Олександр Бородін.

За його словами, на місці контратаки наразі тривають стабілізаційні заходи, адже закріплення вже вдалося провести.

Один із успіхів — це те, що ми змогли утримати від подальших планів і можливості розвитку російську 20-ту армію. Наскільки ми можемо розуміти, вони хотіли вступати в бік Макіївки, з одного боку. З іншого боку, вони могли перекидати особовий склад, сили й засоби на інші напрямки фронту по всій країні. Наразі вони займаються тим, що намагаються відновити якісь частини позицій, намагаються побудувати нову лінію оборони, — пояснив Олександр Бородін.

Він також звертає увагу на те, що це вкрай важливо з військової точки зору, адже знищення сил і засобів ворога і порушення його планів це часто буває більш важливим успіхом ніж звільнення територій.

Чи пов’язана контратака З ОШБр з Курською операцією ЗСУ

Відповідаючи на це запитання журналістів Бородін наголосив, що це "синхронний успіх" українських сил.

За його словами, попри ураження, зокрема й особового складу, у російських окупантів на цій ділянці фронту залишаються великі резерви.

Бородін також припустив, що вони можуть виявитися неефективними через ураження логістики.

У них побудована така система, що в них майже не закінчуються, якщо ми говоримо про піхотні резерви. Велика кількість артилерії і fpv. Кількість і масштаб на їхньому боці. Але плани порушено, порушена логістика і кількість інколи не спрацьовує як перевага, якщо погано працює логістика чи збиваються плани, — додав речник Третьої штурмової бригади.

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