Контратака на Харківщині. У Третій штурмовій розкрили нові деталі боїв

Завдяки потужній контратаці бійців Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ у Харківській області вдалося завдати масштабних втрат позиціям і логістиці 20-ї армії РФ.
Головні тези:
- Успішна операція дозволила зірвати ворожі плани та просування армії РФ.
- Стабілізаційні заходи після контратаки спрямовані на утримання завойованих позицій.
- Контратака З ОШБр в Харківській області та Курська операція ЗСУ є синхронним успіхом українських сил.
З ОШБр змогла досягти своєї головної мети під час нової контратаки
Важливими подробицями поділився пресофіцер бригади Олександр Бородін.
За його словами, на місці контратаки наразі тривають стабілізаційні заходи, адже закріплення вже вдалося провести.
Він також звертає увагу на те, що це вкрай важливо з військової точки зору, адже знищення сил і засобів ворога і порушення його планів це часто буває більш важливим успіхом ніж звільнення територій.
Чи пов’язана контратака З ОШБр з Курською операцією ЗСУ
Відповідаючи на це запитання журналістів Бородін наголосив, що це "синхронний успіх" українських сил.
За його словами, попри ураження, зокрема й особового складу, у російських окупантів на цій ділянці фронту залишаються великі резерви.
Бородін також припустив, що вони можуть виявитися неефективними через ураження логістики.
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