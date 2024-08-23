Вітаємо всіх з Днем Державного прапора! Не ганчірки у триколорі, яку наші активісти вчора завзято палили у всіх куточках окупованих територій, а символу свободу. Символу, який ми ніколи не проміняємо на жоден інший. Протягом дня будемо вам показувати інші локації, де його можна знайти, - зазначили автори публікації.