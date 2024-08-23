На День Державного прапору України у всіх районах окупованого Росією Донецька
Головні тези:
- Символічний акт появи прапору України в окупованому Донецьку на День Державного прапору відзначає невідривну єдність міста з Україною.
- Цей крок свідчить про наполегливість громадян у підтримці української державності та символізує боротьбу за свободу.
- Подія підкреслює важливість утримання українського національного символу в умовах окупації, як акт пам'яті та протистояння владі окупантів.
- Президент Володимир Зеленський взяв активну участь у відзначенні Дня Державного прапору, підкреслюючи важливість цінностей та солідарності українського народу.
- Підтримка та виявлення патріотизму українських громадян у складних умовах є надзвичайно важливим для укріплення національної єдності та відстоювання своїх цінностей.
Що відомо про появу прапору України в усіх куточках окупованого Донецька
Зазначається, що зображення прапора України дійсно з’явились у всіх куточках окупованого Росією Донецька.
День Державного прапору України. Зеленський привітав зі святом
Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня Державного прапора України.
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