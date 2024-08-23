Прапор України з'явився в усіх куточках окупованого Донецька
Категорія
Україна
Дата публікації

Прапор України з'явився в усіх куточках окупованого Донецька

Прапор України у Донецьку
Джерело:  online.ua

На День Державного прапору України у всіх районах окупованого Росією Донецька 

Головні тези:

  • Символічний акт появи прапору України в окупованому Донецьку на День Державного прапору відзначає невідривну єдність міста з Україною.
  • Цей крок свідчить про наполегливість громадян у підтримці української державності та символізує боротьбу за свободу.
  • Подія підкреслює важливість утримання українського національного символу в умовах окупації, як акт пам'яті та протистояння владі окупантів.
  • Президент Володимир Зеленський взяв активну участь у відзначенні Дня Державного прапору, підкреслюючи важливість цінностей та солідарності українського народу.
  • Підтримка та виявлення патріотизму українських громадян у складних умовах є надзвичайно важливим для укріплення національної єдності та відстоювання своїх цінностей.

Що відомо про появу прапору України в усіх куточках окупованого Донецька

Думали, ми жартуємо? Прапор України сьогодні прикрашає усі куточки Донецьку!Бо боротьба триває! Бо Донецьк - це Україна! - йдеться у дописі авторів публікації yellowribbonua в Instagram.

Зазначається, що зображення прапора України дійсно з’явились у всіх куточках окупованого Росією Донецька.

Вітаємо всіх з Днем Державного прапора! Не ганчірки у триколорі, яку наші активісти вчора завзято палили у всіх куточках окупованих територій, а символу свободу. Символу, який ми ніколи не проміняємо на жоден інший. Протягом дня будемо вам показувати інші локації, де його можна знайти, - зазначили автори публікації.

День Державного прапору України. Зеленський привітав зі святом

Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня Державного прапора України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ДШВ ЗСУ за допомогою дрона встановили прапор України на території РФ — відео
Десантно-штурмові війська ЗСУ
Прапор України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Підрозділи ГУР підняли прапор України на Кінбурнській косі — відео
ГУР
Військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
День Державного прапора України. Зеленський та Сирський звернулися до українців — відео
Володимир Зеленський
День Державного прапора

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?