Флаг Украины появился во всех уголках оккупированного Донецка
Категория
Украина
Дата публикации

Флаг Украины появился во всех уголках оккупированного Донецка

Флаг Украины
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Источник:  online.ua

На День Государственного флага Украины во всех районах оккупированного Россией Донецка

Главные тезисы

  • Появление флага Украины в оккупированном Донецке символизирует неотрывное единство города с Украиной.
  • Этот акт борьбы за свободу и поддержки украинской государственности выражает настойчивость граждан и их патриотизм.
  • Участие Президента Владимира Зеленского в праздновании Дня Государственного флага подчеркивает важность ценностей и солидарности украинского народа.
  • Поддержка и проявление патриотизма граждан при оккупации играют ключевую роль в укреплении национального единства и защите украинских ценностей.
  • Флаг Украины в оккупированных территориях несет символ свободы, который граждане не готовы менять ни на что.

Что известно о появлении флага Украины во всех уголках оккупированного Донецка

Думали, мы шутим? Флаг Украины сегодня украшает все уголки Донецка! Потому что борьба продолжается! Потому что Донецк – это Украина! - говорится в сообщении авторов публикации yellowribbonua в Instagram.

Отмечается, что изображение флага Украины действительно появилось во всех уголках оккупированного Россией Донецка.

Поздравляем всех с Днем Государственного флага! Не тряпки в триколоре, которую наши активисты вчера упорно жгли во всех уголках оккупированных территорий, а символ свободы. Символа, который мы никогда не променяем ни на один другой. В течение дня будем показывать вам другие локации, где его можно найти, - отметили авторы публикации.

День государственного флага Украины. Зеленский поздравил с праздником

Президент Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Государственного флага Украины.

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