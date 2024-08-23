Поздравляем всех с Днем Государственного флага! Не тряпки в триколоре, которую наши активисты вчера упорно жгли во всех уголках оккупированных территорий, а символ свободы. Символа, который мы никогда не променяем ни на один другой. В течение дня будем показывать вам другие локации, где его можно найти, - отметили авторы публикации.