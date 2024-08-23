Контратака в Харьковской области. В Третьей штурмовой раскрыли новые детали боев
Категория
Украина
Дата публикации

Контратака в Харьковской области. В Третьей штурмовой раскрыли новые детали боев

3 ОШБр
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Источник:  Радио Свобода

Благодаря мощной контратаке бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в Харьковской области удалось сорвать планы 20-й армии РФ.

Главные тезисы

  • Удачная операция позволила сорвать вражеские планы и продвижение армии РФ.
  • Стабилизационные меры после контратаки направлены на удержание завоеванных позиций.
  • Контратака 3 ОШБр в Харьковской области и Курская операция ВСУ демонстрируют синхронный успех украинских сил.

3 ОШБр смогла добиться своей главной цели во время новой контратаки

Важными подробностями поделился пресс-офицер бригады Александр Бородин.

По его словам, на месте контратаки продолжаются стабилизационные мероприятия, ведь закрепление уже удалось провести.

Один из успехов — это то, что нам удалось удержать от дальнейших планов и возможности развития российскую 20-ю армию. Насколько мы можем понимать, они хотели вступать в сторону Макеевки, с одной стороны. С другой стороны, они могли перебрсывать личный состав, силы и средства на другие направления фронта по всей стране. Пока они занимаются тем, что пытаются восстановить какие-то части позиций, пытаются построить новую линию обороны, — заявил Александр Бородин.

Он также обращает внимание на то, что это крайне важно с военной точки зрения, ведь уничтожение сил и средств врага и нарушение его планов часто бывает более важным успехом, чем освобождение территорий.

Связана ли контратака 3 ОШБр с Курской операцией ВСУ

Отвечая на этот вопрос журналистов, Бородин подчеркнул, что это "синхронный успех" украинских сил.

По его словам, несмотря на поражения, в том числе и личного состава, у российских окупантов на этом участке фронта остаются большие резервы.

Бородин также предположил, что они могут оказаться неэффективными из-за поражения логистики.

У них построена такая система, что у них они почти не заканчиваются, если мы говорим о пехотных резервах. Большое количество артиллерии и fpv. Количество и масштаб на их стороне. Но планы нарушены, нарушена логистика и количество иногда не срабатывает как преимущество, если плохо работает логистика или срываются планы, — добавил представитель Третьей штурмовой бригады.

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