Контратака в Харьковской области. В Третьей штурмовой раскрыли новые детали боев

3 ОШБр смогла добиться своей главной цели во время новой контратаки

Важными подробностями поделился пресс-офицер бригады Александр Бородин.

По его словам, на месте контратаки продолжаются стабилизационные мероприятия, ведь закрепление уже удалось провести.

Один из успехов — это то, что нам удалось удержать от дальнейших планов и возможности развития российскую 20-ю армию. Насколько мы можем понимать, они хотели вступать в сторону Макеевки, с одной стороны. С другой стороны, они могли перебрсывать личный состав, силы и средства на другие направления фронта по всей стране. Пока они занимаются тем, что пытаются восстановить какие-то части позиций, пытаются построить новую линию обороны, — заявил Александр Бородин. Поделиться

Он также обращает внимание на то, что это крайне важно с военной точки зрения, ведь уничтожение сил и средств врага и нарушение его планов часто бывает более важным успехом, чем освобождение территорий.

Связана ли контратака 3 ОШБр с Курской операцией ВСУ

Отвечая на этот вопрос журналистов, Бородин подчеркнул, что это "синхронный успех" украинских сил.

По его словам, несмотря на поражения, в том числе и личного состава, у российских окупантов на этом участке фронта остаются большие резервы.

Бородин также предположил, что они могут оказаться неэффективными из-за поражения логистики.