Контратака в Харьковской области. В Третьей штурмовой раскрыли новые детали боев

Благодаря мощной контратаке бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в Харьковской области удалось сорвать планы 20-й армии РФ.
Главные тезисы
- Удачная операция позволила сорвать вражеские планы и продвижение армии РФ.
- Стабилизационные меры после контратаки направлены на удержание завоеванных позиций.
- Контратака 3 ОШБр в Харьковской области и Курская операция ВСУ демонстрируют синхронный успех украинских сил.
3 ОШБр смогла добиться своей главной цели во время новой контратаки
Важными подробностями поделился пресс-офицер бригады Александр Бородин.
По его словам, на месте контратаки продолжаются стабилизационные мероприятия, ведь закрепление уже удалось провести.
Он также обращает внимание на то, что это крайне важно с военной точки зрения, ведь уничтожение сил и средств врага и нарушение его планов часто бывает более важным успехом, чем освобождение территорий.
Связана ли контратака 3 ОШБр с Курской операцией ВСУ
Отвечая на этот вопрос журналистов, Бородин подчеркнул, что это "синхронный успех" украинских сил.
По его словам, несмотря на поражения, в том числе и личного состава, у российских окупантов на этом участке фронта остаются большие резервы.
Бородин также предположил, что они могут оказаться неэффективными из-за поражения логистики.
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