Живий чи мертвий. Що сталося з Пригожиним після заколоту ПВК "Вагнер" у Росії

Рік тому, 23 серпня 2023 року, внаслідок авіатрощі літака у Тверській області РФ нібито загинули ексватажки ПВК “Вагнер” Євген Пригожин та Дмитро Уткін. Варто зазначити, що Головне управління розвідки України досі не підтвердило факт загибелі одного з найближчих поплічників диктатора Путіна.

Що відомо про офіційну версію загибелі Пригожина

Як стверджує МНС Росії, колишній ватажок “вагнерівців” загинув в авіакатастрофі під час рейсу Москва — Санкт-Петербург під селом Куженкіно Тверської області РФ.

Окрім того, наголошується, що усі 10 осіб (7 пасажирів і 3 члени екіпажу), які знаходилися на борту бізнес-літака Embraer Legacy 600 — не змогли вижити.

Згодом телеграм-канал, який пов'язують з Євгеном Пригожиним, поширив інформацію про те, що літак “кухаря Путіна” збили сили російської протиповітряної оборони над Тверською областю.

Уже 27 серпня 2023 року слідчий комітет Росії завершив проведення молекулярно-генетичних експертиз та офіційно підтвердив загибель Євгена Пригожина.

Чому досі ширяться чутки про те, що Пригожин живий

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов неодноразово заявляв, що у нього та його команди нема інформації, яка б підтвердила загибель колишнього ватажка ПВК “Вагнер" Євгена Пригожина.

Щодо загибелі Пригожина, давайте так: все, що можу вам сказати, що дотепер жодного факту, підтверджуючого його загибель, ми так і не маємо. Я не знаю, загинув він чи не загинув. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

Попри це, шеф української розвідки зазначи, що новина про нібито загибель Пригожина призвела до послаблення ПВК “Вагнер”, чого й хотів Путін.

Для нас це добре, чого тут приховувати. "Вагнер" був дуже серйозним супротивником, коли діяв саме як ПВК, — наголошує Буданов. Поширити

Масла у вогонь також додав вірш російського поета Бродського “Натюрморт”, який розмістили на могилі Пригожина.

Саме в ньому є натяк на те, що ексватажок “Вагнера” не загинув:

“Он говорит в ответ:

— Мертвый или живой,

Разницы, жено, нет.

Сын или Бог, я твой”.

Фото: відкриті джерела

Що також цікаво, нещодавно на могилі Пригожина знайшли загадкову записку зі словами “Пригожин живий. Ми помстимося".

Поліція з'ясовує, хто залишив її. Це вже друга записка за два місяці. Першу залишили за допомогою дрона у квітні: "Ми помстимося”.