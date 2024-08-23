Живий чи мертвий. Що сталося з Пригожиним після заколоту ПВК "Вагнер" у Росії

Рік тому, 23 серпня 2023 року, внаслідок авіатрощі літака у Тверській області РФ нібито загинули ексватажки ПВК “Вагнер” Євген Пригожин та Дмитро Уткін. Варто зазначити, що Головне управління розвідки України досі не підтвердило факт загибелі одного з найближчих поплічників диктатора Путіна.
Головні тези:
- Офіційна версія загибелі Євгена Пригожина досі викликає недовіру в колах його послідовників та навіть ворогів.
- Розвідки України немає доказів того, що ексватажок “Вагнера” насправді загинув.
- Досі ширяться чутки про те, що Пригожин живий та знаходиться в Африці.
Що відомо про офіційну версію загибелі Пригожина
Як стверджує МНС Росії, колишній ватажок “вагнерівців” загинув в авіакатастрофі під час рейсу Москва — Санкт-Петербург під селом Куженкіно Тверської області РФ.
Окрім того, наголошується, що усі 10 осіб (7 пасажирів і 3 члени екіпажу), які знаходилися на борту бізнес-літака Embraer Legacy 600 — не змогли вижити.
Згодом телеграм-канал, який пов'язують з Євгеном Пригожиним, поширив інформацію про те, що літак “кухаря Путіна” збили сили російської протиповітряної оборони над Тверською областю.
Уже 27 серпня 2023 року слідчий комітет Росії завершив проведення молекулярно-генетичних експертиз та офіційно підтвердив загибель Євгена Пригожина.
Чому досі ширяться чутки про те, що Пригожин живий
Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов неодноразово заявляв, що у нього та його команди нема інформації, яка б підтвердила загибель колишнього ватажка ПВК “Вагнер" Євгена Пригожина.
Попри це, шеф української розвідки зазначи, що новина про нібито загибель Пригожина призвела до послаблення ПВК “Вагнер”, чого й хотів Путін.
Масла у вогонь також додав вірш російського поета Бродського “Натюрморт”, який розмістили на могилі Пригожина.
Саме в ньому є натяк на те, що ексватажок “Вагнера” не загинув:
“Он говорит в ответ:
— Мертвый или живой,
Разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой”.
Що також цікаво, нещодавно на могилі Пригожина знайшли загадкову записку зі словами “Пригожин живий. Ми помстимося".
Поліція з'ясовує, хто залишив її. Це вже друга записка за два місяці. Першу залишили за допомогою дрона у квітні: "Ми помстимося”.
До слова, деякі російські блогери з посиланням на своїх інсайдерів заявляли, що Пригожина неодноразово бачили живим в Африці, однак жодних фото- та відеодоказів досі ніхто не оприлюднив.
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