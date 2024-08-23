Мертвый или живой. Что произошло с Пригожиным после мятежа ЧВК "Вагнер" в России

Год назад, 23 августа 2023 года, в результате авиакатастрофы самолета в Тверской области РФ якобы погибли экс-главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Следует отметить, что Главное управление разведки Украины до сих пор не подтвердило факт гибели одного из ближайших приспешников диктатора Путина.
Главные тезисы
- Официальная версия гибели Евгения Пригожина все еще вызывает недоверие в кругах его последователей и даже врагов.
- У разведки Украины нет доказательств того, что экс-главарь “Вагнера” на самом деле погиб.
- До сих пор ходят слухи о том, что Пригожин жив и находится в Африке.
Что известно об официальной версии гибели Пригожина
Как утверждает МЧС России, бывший главарь "вагнеровцев" погиб в авиакатастрофе во время рейса Москва — Санкт-Петербург под селом Куженкино Тверской области РФ.
Кроме того, указано, что все 10 человек (7 пассажиров и 3 члена экипажа), которые находились на борту бизнес-самолета Embraer Legacy 600, не смогли выжить.
Впоследствии телеграмм-канал, связываемый с Евгением Пригожиным, распространил информацию о том, что самолет "повара Путина" сбили силы российской противовоздушной обороны над Тверской областью.
Уже 27 августа 2023 года следственный комитет России завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз и официально подтвердил гибель Евгения Пригожина.
Почему до сих пор ходят слухи о том, что Пригожин жив
Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов неоднократно заявлял, что у него и его команды нет информации, подтверждающей гибель бывшего главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Несмотря на это, шеф украинской разведки отметил, что новость о якобы гибели Пригожина привела к ослаблению ЧВК "Вагнер", чего и хотел Путин.
Масла в огонь также подлило стихотворение российского поэта Бродского "Натюрморт", которое разместили на могиле Пригожина.
Именно в нем есть намек на то, что экс-главарь "Вагнера" не погиб.
“Он говорит в ответ:
- Мертвый или живой,
Разницы, жена, нет.
Сын или Бог, я — твой.
Что также интересно, недавно на могиле Пригожина нашли загадочную записку со словами “Пригожин жив. Мы отомстим".
Полиция выясняет, кто оставил ее. Это уже вторая записка за два месяца. Первую оставили с помощью дрона в апреле: "Мы отомстим".
Кстати, некоторые российские блогеры со ссылкой на своих инсайдеров заявляли, что Пригожина неоднократно видели живым в Африке, однако никаких фото- и видеодоказательств до сих пор никто не обнародовал.
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