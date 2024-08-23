Мертвый или живой. Что произошло с Пригожиным после мятежа ЧВК "Вагнер" в России

Год назад, 23 августа 2023 года, в результате авиакатастрофы самолета в Тверской области РФ якобы погибли экс-главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Следует отметить, что Главное управление разведки Украины до сих пор не подтвердило факт гибели одного из ближайших приспешников диктатора Путина.

Что известно об официальной версии гибели Пригожина

Как утверждает МЧС России, бывший главарь "вагнеровцев" погиб в авиакатастрофе во время рейса Москва — Санкт-Петербург под селом Куженкино Тверской области РФ.

Кроме того, указано, что все 10 человек (7 пассажиров и 3 члена экипажа), которые находились на борту бизнес-самолета Embraer Legacy 600, не смогли выжить.

Впоследствии телеграмм-канал, связываемый с Евгением Пригожиным, распространил информацию о том, что самолет "повара Путина" сбили силы российской противовоздушной обороны над Тверской областью.

Уже 27 августа 2023 года следственный комитет России завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз и официально подтвердил гибель Евгения Пригожина.

Почему до сих пор ходят слухи о том, что Пригожин жив

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов неоднократно заявлял, что у него и его команды нет информации, подтверждающей гибель бывшего главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Что касается гибели Пригожина, давайте так: все, что могу вам сказать, что до сих пор никакого факта, подтверждающего его гибель, мы так и не имеем. Я не знаю, погиб он или не погиб. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

Несмотря на это, шеф украинской разведки отметил, что новость о якобы гибели Пригожина привела к ослаблению ЧВК "Вагнер", чего и хотел Путин.

Для нас это хорошо, что здесь скрывать. "Вагнер" был очень серьезным противником, когда действовал именно как ЧВК, — отмечает Буданов. Поделиться

Масла в огонь также подлило стихотворение российского поэта Бродского "Натюрморт", которое разместили на могиле Пригожина.

Именно в нем есть намек на то, что экс-главарь "Вагнера" не погиб.

“Он говорит в ответ:

- Мертвый или живой,

Разницы, жена, нет.

Сын или Бог, я — твой.

Фото: открытые источники

Что также интересно, недавно на могиле Пригожина нашли загадочную записку со словами “Пригожин жив. Мы отомстим".

Полиция выясняет, кто оставил ее. Это уже вторая записка за два месяца. Первую оставили с помощью дрона в апреле: "Мы отомстим".