Хотя главарь российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и погиб, его попытка бунта против режима кремлевского диктатора Владимира Путина продемонстрировала слабость руководства России.
Главные тезисы
- Бунт Пригожина является свидетельством слабости кремлевского режима и началом падения власти Путина.
- Попытка восстания Пригожина и дальнейшая сделка с Путиным указывают на внутренние противоречия в российской элите.
- Инцидент с Пригожиным подчеркнул фундаментальную слабость путинского правления и нарушение слова вожаком страны.
- Бунт Пригожина может стать первым шагом к масштабному восстанию в России и вызвать обвал путинской власти.
- Журналисты считают, что Пригожин может войти в историю как тот, кто вызвал крах кремлевского режима, открыв путь к новому политическому ландшафту в стране.
Как бунт Пригожина может стать первым камнем в падении режима Путина
Журналисты издания отмечают, что после попытки восстания Пригожина против Путина его шансы на выживание были минимальными.
Однако ныне покойному главарю ЧВК "Вагнер" тогда удалось достичь соглашения с кремлевским диктатором и добиться амнистии.
Авторы материала подчеркивают, что, несмотря на возражения Путина относительно собственной причастности к авиакатастрофе самолета с Пригожиным на борту, вполне вероятно, что это была его месть вожаку ЧВК "Вагнер".
Может ли бунт Пригожина со временем привести к масштабному восстанию в России.
При этом, хотя правитель РФ нейтрализовал непосредственную угрозу, однако инцидент с Пригожиным внушил российской элите неуверенность в Путине и показал миру фундаментальную слабость путинского правления.
Журналисты отмечают, что Пригожин еще может войти в историю, как первый, кто швырнул камень в преступный кремлевский режим, вызвав впоследствии масштабный обвал путинской власти.
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