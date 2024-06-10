Хотя главарь российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и погиб, его попытка бунта против режима кремлевского диктатора Владимира Путина продемонстрировала слабость руководства России.

Как бунт Пригожина может стать первым камнем в падении режима Путина

Журналисты издания отмечают, что после попытки восстания Пригожина против Путина его шансы на выживание были минимальными.

Однако ныне покойному главарю ЧВК "Вагнер" тогда удалось достичь соглашения с кремлевским диктатором и добиться амнистии.

Даже если целью мятежа Пригожина было заставить Путина уволить Шойгу, даже если он и не думал брать власть в свои руки, его мятеж был вызовом Путину и Кремлю. Пока он жил после этого, призрак революции преследовал Россию, говорится в материале издания. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что, несмотря на возражения Путина относительно собственной причастности к авиакатастрофе самолета с Пригожиным на борту, вполне вероятно, что это была его месть вожаку ЧВК "Вагнер".

Может ли бунт Пригожина со временем привести к масштабному восстанию в России.

При этом, хотя правитель РФ нейтрализовал непосредственную угрозу, однако инцидент с Пригожиным внушил российской элите неуверенность в Путине и показал миру фундаментальную слабость путинского правления.

Путин может нарушать свои слова с посторонними людьми, даже безмятежно игнорировать международное право, но авиакатастрофа стала первым случаем, когда он явно пошел против взятых на себя обязательств. Элита, очевидно, подчинилась. В конце концов, с их точки зрения, старик просто убил Пригожина. Но ощущение того, что Путин уже не тот Путин прежних лет, который мастерски управляет системой, было повсеместным – и, возможно, еще не раз будет преследовать его, – подчеркивают авторы материала. Поделиться

Журналисты отмечают, что Пригожин еще может войти в историю, как первый, кто швырнул камень в преступный кремлевский режим, вызвав впоследствии масштабный обвал путинской власти.