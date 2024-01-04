Разведка Британии заявляет об усилении Путиным обороны Москвы после мятежа Пригожина

По информации аналитиков разведки Минобороны Великобритании, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин приказал создать силы обороны вокруг Москвы после попытки мятежа покойного предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в июне прошлого года.

Что известно о попытках Путина защитить Москву после попытки мятежа Пригожина

Британская разведка подчеркивает, что в ноябре 2022 года Путин поддержал создание Сил безопасности правительства Москвы - новой организации по охране столичной инфраструктуры.

Уже с 3 июля 2023 г. эта структура стала значительно более военизированной.

Ее бойцы получили от власти разрешение на использование огнестрельного оружия.

Аналитики британской разведки предполагают, что в ряды новой военной структуры вероятно были привлечены несколько тысяч новобранцев из запланированного общего количества в 15 тыс человек.

Что известно о созданной по приказу Путиной новой военной структуре

В разведке Минобороны Великобритании подчеркнули, что эта структура является ярким примером давней российской традиции милитаризации: увеличение количества вооруженных организаций вне регулярных вооруженных сил.

Однако Силы безопасности правительства Москвы, скорее всего, были ужесточены в ответ на опасения по поводу готовности местных сил безопасности Москвы перед наступлением мятежных войск группы "Вагнера" в июне 2023 года.

Проект также предоставляет москвичам возможность добровольно выполнять патриотические обязанности военного времени, избегая при этом службы на передовой в Украине. Мэр Москвы Сергей Собянин сумел ограничить прямое влияние конфликта на относительно обеспеченное население столицы. Большинство российских потерь в Украине – из беднейших провинциальных регионов, – говорится в отчете Минобороны Британии. Поделиться