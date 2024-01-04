Розвідка Британії заявляє про посилення Путіним оборони Москви після заколоту Пригожина

За інформацією аналітиків розвідки Міноборони Великої Британії, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін наказав створити сили оборони навколо Москви після спроби заколоту покійного ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина у червні минулого року.

Що відомо про спроби Путіна захистити Москву після спроби заколоту Пригожина

Британська розвідка підкреслює, що у листопаді 2022 Путін підтримав створення Сил безпеки уряду Москви - нової організації з охорони столичної інфраструктури.

Вже з 3 липня 2023 ця структура стала значно більш воєнізованою.

Її бійці отримали від влади дозвіл на використання вогнепальної зброї.

Аналітики британської розвідки припускають, що до лав нової військової структури йомовірно було залучено кілька тисяч новобранців із запланованої загальної кількості у 15 тис осіб.

Що відомо про створену за наказом Путіна нову військову структуру

У розвідці Міноборони Великої Британії підкреслили, що ця структура є яскравим прикладом давньої російської традиції мілітаризації: збільшення кількості збройних організацій поза регулярними збройними силами.

Однак Сили безпеки уряду Москви, швидше за все, були посилені у відповідь на побоювання з приводу готовності місцевих сил безпеки Москви перед наступом бунтівних військ групи "Вагнера" в червні 2023 року.

Проект також надає москвичам можливість добровільно виконувати "патріотичні" обов'язки воєнного часу, уникаючи при цьому служби на передовій в Україні. Мер Москви Сергій Собянін зумів обмежити прямий вплив конфлікту на відносно забезпечене населення столиці. Більшість російських втрат в Україні - з найбідніших провінційних регіонів, - йдеться у звіті Міноборони Британії. Поширити