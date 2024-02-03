В России исчез преемник Пригожина. Что происходит

В РФ перестал выходить на связь Антон Елизаров (кличка "Лотос"), который начал руководить ЧВК "Вагнер" после вероятной гибели бывшего главаря вагнеровцев Евгения Пригожина.
Преемник Пригожина исчез в России. Первые подробности
Телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ" обращает внимание на то, что именно Антон Елизаров взял на себя командование наемниками после ликвидации главарей ЧВК Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.
По предварительным данным, преемника экс-главы ПИК задержали сотрудники правоохранительных органов.
Кто мог организовать ликвидацию Пригожина
Несмотря на то, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов до сих пор не подтвердил информацию о смерти экс-главы ЧВК "Вагнер", иностранные СМИ уже называют предполагаемого организатора убийства "повара Путина".
Согласно данным издания The Wall Street Journal, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, считающийся одним из главных идеологов войны против Украины, мог устранить врага президента РФ.
Что важно понимать, сразу после провала бунта Патрушев начал разрабатывать план убийства Пригожина.
Кроме того, сообщается, что главе Кремля показали эти планы, и он не был против.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-