В России исчез преемник Пригожина. Что происходит

В РФ перестал выходить на связь Антон Елизаров (кличка "Лотос"), который начал руководить ЧВК "Вагнер" после вероятной гибели бывшего главаря вагнеровцев Евгения Пригожина.

Преемник Пригожина исчез в России. Первые подробности

Телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ" обращает внимание на то, что именно Антон Елизаров взял на себя командование наемниками после ликвидации главарей ЧВК Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

По предварительным данным, преемника экс-главы ПИК задержали сотрудники правоохранительных органов.

Он выгодно смотрелся на фоне Андрея Трошева, который откололся от основных сил ЧВК и перешёл под начало Минобороны РФ. Со временем Антон Елизаров сблизился с Росгвардией, что также пошатнуло его репутацию в кругах преданных идеям Вагнера, - объясняют администраторы "ВЧК-ОГПУ". Поделиться

Кто мог организовать ликвидацию Пригожина

Несмотря на то, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов до сих пор не подтвердил информацию о смерти экс-главы ЧВК "Вагнер", иностранные СМИ уже называют предполагаемого организатора убийства "повара Путина".

Согласно данным издания The Wall Street Journal, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, считающийся одним из главных идеологов войны против Украины, мог устранить врага президента РФ.

После мятежа Пригожина Патрушев "взял руководство на себя". Он якобы звонил офицерам, которые симпатизируют Пригожину, и просил их убедить главу ЧВК “Вагнера” прекратить мятеж. Также Патрушев искал посредников для разрешения конфликта в соседних странах среди лидеров Беларуси и Казахстана. Александр Лукашенко отозвался, а вот Касим-Жомарт Токаев отказался, – пишет СМИ.

Что важно понимать, сразу после провала бунта Патрушев начал разрабатывать план убийства Пригожина.

Кроме того, сообщается, что главе Кремля показали эти планы, и он не был против.