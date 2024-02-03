У Росії зник наступник Пригожина. Що відбувається

У РФ перестав виходити на зв'язок Антон Єлізаров (кличка "Лотос"), який почав керувати ПВК “Вагнер” після ймовірної загибелі колишнього ватажка вагнерівців Євгена Пригожина.

Наступник Пригожина зник у Росії. Перші подробиці

Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" звертає увагу на те, що саме Антон Єлізаров взяв на себе командування найманцями після ліквідації ватажків ПВК Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна.

За попередніми даними, наступника ексглави ПВК затримали співробітники правоохоронних органів.

Він вигідно виглядав на тлі Андрія Трошева, який відколовся від основних сил ПВК і перейшов під опіку Міноборони РФ. Згодом... Єлізаров зблизився з Росгвардією, що також похитнуло його репутацію в колах відданих ідеям "Вагнера, - пояснюють адміністратори "ВЧК-ОГПУ". Поширити

Хто міг організувати ліквідацію Пригожина

Попри те, що очільник ГУР України Кирило Буданов досі не підтвердив інформацію про смерть ексглави ПВК “Вагнер”, іноземні ЗМІ уже називають ймовірного організатора вбивства “кухаря Путіна”.

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, якого вважають одним з головних ідеологів війни проти України, міг усунути ворога президента РФ.

Після заколоту Пригожина Патрушев «взяв керівництво на себе». Він нібито дзвонив офіцерам, які симпатизують Пригожину, і просив їх переконати голову «ПВК Вагнера» припинити заколот. Також Патрушев шукав посередників для вирішення конфлікту в сусідніх країнах — серед лідерів Білорусі й Казахстану. Олександр Лукашенко відгукнувся, а от Касим-Жомарт Токаєв відмовився, – пише ЗМІ.

Що важливо розуміти, одразу після провалу заколоту Патрушев почав розробляти план вбивства Пригожина.

Окрім того, повідомляється, що очільнику Кремля показали ці плани й він не був проти.