WSJ назвав ймовірного організатора вбивства Пригожина
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WSJ назвав ймовірного організатора вбивства Пригожина

Пригожин
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Джерело:  The Wall Street Journal

За ліквідацію голови «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина, ймовірно, відповідальний секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, якого медіа називали одним з головних ідеологів війни проти України.

Зʼявилися нові подробиці вбивства Пригожина

За даними газети, Патрушев ще влітку 2022 року попереджав Путіна, що ставка на Пригожина і його найманців у війні з Україною дає тому багато впливу й створює загрозу Кремлю. Президент РФ до Патрушева спочатку не прислухався, оскільки «ПВК Вагнера» досягали успіхів на полі бою.

Змінилось усе в жовтні 2022 року — Пригожин зателефонував Путіну й нібито в грубій формі поскаржився на дефіцит боєприпасів, показавши, що став небезпечним і перестав поважати кремлівську владу.

Після заколоту Пригожина Патрушев «взяв керівництво на себе». Він нібито дзвонив офіцерам, які симпатизують Пригожину, і просив їх переконати голову «ПВК Вагнера» припинити заколот. Також Патрушев шукав посередників для вирішення конфлікту в сусідніх країнах — серед лідерів Білорусі й Казахстану. Олександр Лукашенко відгукнувся, а от Касим-Жомарт Токаєв відмовився, – пише ЗМІ.

Патрушев хотів, щоб у разі успіху Пригожина на шляху до Москви армія Казахстану прийшла на допомогу за договором про колективну безпеку.

Після закінчення заколоту Патрушев почав розробляти план вбивства Пригожина. За словами джерел в західних спецслужбах, Путіну показали ці плани й він не був проти.

23 серпня 2023 року в аеропорту «Шереметьєво» під час перевірки літака Пригожина з номером RA-02795 перед вильотом під його крило заклали бомбу. Вона вибухнула, коли літак був на висоті 8 500 метрів. Десять людей на борту, включаючи Пригожина і співзасновниква «ПВК Вагнера» ​​Дмитра Уткіна, загинули. Кремль офіційно свою причетність заперечує.

Загибель Пригожина: що відомо

23 серпня ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Літак розбився неподалік резиденції Володимира Путіна на Валдаї.

Пресслужба Пригожина 29 серпня оголосила, що ватажка найманців таємно поховали на Прохорівському цвинтарі в Санкт-Петербурзі.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що однією з версій аварії літака Євгена Пригожина є "навмисне злодіяння".

У Білому домі все ж не виключають, що Путін може бути причетний до загибелі Пригожина, оскільки Кремль має довгу історію вбивства опонентів.

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