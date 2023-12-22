WSJ назвал предполагаемого организатора убийства Пригожина

За ликвидацию главы «ПВК Вагнера» Евгения Пригожина, вероятно, ответственный секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, которого медиа называли одним из главных идеологов войны против Украины.

Появились новые подробности убийства Пригожина

По данным газеты, Патрушев еще летом 2022 года предупреждал Путина, что ставка на Пригожина и его наемников в войне с Украиной оказывает большое влияние и создает угрозу Кремлю. Президент РФ к Патрушеву поначалу не прислушался, поскольку «ПИК Вагнера» преуспевали на поле боя.

Изменилось все в октябре 2022 года — Пригожин позвонил по телефону Путину и якобы в грубой форме пожаловался на дефицит боеприпасов, показав, что стал опасным и перестал уважать кремлевские власти.

После мятежа Пригожина Патрушев "взял руководство на себя". Он якобы звонил офицерам, которые симпатизируют Пригожину, и просил их убедить главу «ПВК Вагнера» прекратить мятеж. Также Патрушев искал посредников для разрешения конфликта в соседних странах среди лидеров Беларуси и Казахстана. Александр Лукашенко отозвался, а вот Касим-Жомарт Токаев отказался, – пишет СМИ. Поделиться

Патрушев хотел, чтобы в случае успеха Пригожина по пути в Москву армия Казахстана пришла на помощь по договору о коллективной безопасности.

После окончания мятежа Патрушев начал разрабатывать план убийства Пригожина. По словам источников в западных спецслужбах, Путину показали эти планы, и он не был против.

23 августа 2023 в аэропорту «Шереметьево» во время проверки самолета Пригожина с номером RA-02795 перед вылетом под его крыло заложили бомбу. Она взорвалась, когда самолет был на высоте 8500 метров. Десять человек на борту, включая Пригожина и соучредителя «ПВК Вагнера» Дмитрия Уткина, погибли. Кремль официально свою причастность отрицает.

Гибель Пригожина: что известно

23 августа вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 находившихся на борту погибли, в том числе и заместитель Пригожина - Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Самолет разбился недалеко от резиденции Владимира Путина на Валдае.

Прессслужба Пригожина 29 августа объявила, что предводителя наемников тайно похоронили на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что одной из версий крушения самолета Евгения Пригожина является "умышленное злодеяние".

В Белом доме все же не исключают, что Путин может быть причастен к гибели Пригожина, поскольку у Кремля есть долгая история убийства оппонентов.