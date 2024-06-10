Хоча ватажок російської ПВК “Вагнер” Євген Пригожин і загинув, його спроба бунту проти режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна продемонструвала слабкість керівництва Росії.

Як бунт Пригожина може стати першим каменем у падінні режима Путіна

Журналісти видання зазначають, що після спроби повстання Пригожина проти режиму Путіна його шанси на виживання були мінімальними.

Однак нині покійному ватажку ПВК “Вагнер” тоді вдалось досягти угоди із кремлівським диктатором і домогтись амністії.

Навіть якщо метою заколоту Пригожина було змусити Путіна звільнити Шойгу, навіть якщо він і не думав брати владу у свої руки, його заколот був викликом Путіну і Кремлю. Поки він жив після цього, привид революції переслідував Росію, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що попри заперечення Путіна щодо власної причетності до авікатастрофи літака з Пригожиним на борту, цілком ймовірно, що це була його помста ватажку ПВК “Вагнер”.

Чи може бунт Пригожина з часом призвести до масштабног повстання в Росії

При цьому, хоча правитель РФ нейтралізував безпосередню загрозу, проте інцидент із Пригожиним вселив у російську еліту невпевненість у Путіні та показав світові фундаментальну слабкість путінського правління.

Путін може порушувати свої слова зі сторонніми людьми, навіть безтурботно ігнорувати міжнародне право, але авіакатастрофа стала першим випадком, коли він явно пішов проти взятих на себе зобов'язань. Еліта, зрозуміло, підкорилася. Зрештою, з їхнього погляду, старий просто вбив Пригожина. Але відчуття того, що Путін уже не той Путін колишніх років, який майстерно керує системою, було повсюдним - і, можливо, ще не раз переслідуватиме його, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Журналісти зазначають, що Пригожин ще може увійти в історію, як перший, хто жбурнув камень у злочинний кремлівський режим, викликавши згодом масштабний обвал путінської влади.