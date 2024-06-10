Бунт Пригожина був першим свідченням початку падіння режиму Путіна — Times
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Політика
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Бунт Пригожина був першим свідченням початку падіння режиму Путіна — Times

Євген Пригожин
Джерело:  The Times

Хоча ватажок російської ПВК “Вагнер” Євген Пригожин і загинув, його спроба бунту проти режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна продемонструвала слабкість керівництва Росії. 

Головні тези:

  • Бунт Пригожина продемонстрував слабкість керівництва Росії та може стати початком кінця путінського режиму.
  • Навіть після спроби повстання, Пригожину вдалося досягти угоди із Путіним, що вказує на внутрішні протиріччя в російській еліті.
  • Авіакатастрофа з Пригожиним на борту відкрила очі світу на фундаментальну слабкість путінського правління та порушення слова ватажком країни.
  • Хоча нейтралізовано безпосередню загрозу, інцидент із Пригожиним викликав невпевненість в російській еліті щодо дій Путіна, що може вести до масштабного обвалу путінської влади.
  • Журналісти підкреслюють, що бунт Пригожина може мати далекосяжні наслідки й відображатися на майбутньому політичному ландшафті в Росії.

Як бунт Пригожина може стати першим каменем у падінні режима Путіна

Журналісти видання зазначають, що після спроби повстання Пригожина проти режиму Путіна його шанси на виживання були мінімальними.

Однак нині покійному ватажку ПВК “Вагнер” тоді вдалось досягти угоди із кремлівським диктатором і домогтись амністії.

Навіть якщо метою заколоту Пригожина було змусити Путіна звільнити Шойгу, навіть якщо він і не думав брати владу у свої руки, його заколот був викликом Путіну і Кремлю. Поки він жив після цього, привид революції переслідував Росію, - йдеться у матеріалі видання.

Автори матеріалу підкреслюють, що попри заперечення Путіна щодо власної причетності до авікатастрофи літака з Пригожиним на борту, цілком ймовірно, що це була його помста ватажку ПВК “Вагнер”.

Чи може бунт Пригожина з часом призвести до масштабног повстання в Росії

При цьому, хоча правитель РФ нейтралізував безпосередню загрозу, проте інцидент із Пригожиним вселив у російську еліту невпевненість у Путіні та показав світові фундаментальну слабкість путінського правління.

Путін може порушувати свої слова зі сторонніми людьми, навіть безтурботно ігнорувати міжнародне право, але авіакатастрофа стала першим випадком, коли він явно пішов проти взятих на себе зобов'язань. Еліта, зрозуміло, підкорилася. Зрештою, з їхнього погляду, старий просто вбив Пригожина. Але відчуття того, що Путін уже не той Путін колишніх років, який майстерно керує системою, було повсюдним - і, можливо, ще не раз переслідуватиме його, - підкреслюють автори матеріалу.

Журналісти зазначають, що Пригожин ще може увійти в історію, як перший, хто жбурнув камень у злочинний кремлівський режим, викликавши згодом масштабний обвал путінської влади.

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