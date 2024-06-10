Хоча ватажок російської ПВК “Вагнер” Євген Пригожин і загинув, його спроба бунту проти режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна продемонструвала слабкість керівництва Росії.
Головні тези:
- Бунт Пригожина продемонстрував слабкість керівництва Росії та може стати початком кінця путінського режиму.
- Навіть після спроби повстання, Пригожину вдалося досягти угоди із Путіним, що вказує на внутрішні протиріччя в російській еліті.
- Авіакатастрофа з Пригожиним на борту відкрила очі світу на фундаментальну слабкість путінського правління та порушення слова ватажком країни.
- Хоча нейтралізовано безпосередню загрозу, інцидент із Пригожиним викликав невпевненість в російській еліті щодо дій Путіна, що може вести до масштабного обвалу путінської влади.
- Журналісти підкреслюють, що бунт Пригожина може мати далекосяжні наслідки й відображатися на майбутньому політичному ландшафті в Росії.
Як бунт Пригожина може стати першим каменем у падінні режима Путіна
Журналісти видання зазначають, що після спроби повстання Пригожина проти режиму Путіна його шанси на виживання були мінімальними.
Однак нині покійному ватажку ПВК “Вагнер” тоді вдалось досягти угоди із кремлівським диктатором і домогтись амністії.
Автори матеріалу підкреслюють, що попри заперечення Путіна щодо власної причетності до авікатастрофи літака з Пригожиним на борту, цілком ймовірно, що це була його помста ватажку ПВК “Вагнер”.
Чи може бунт Пригожина з часом призвести до масштабног повстання в Росії
При цьому, хоча правитель РФ нейтралізував безпосередню загрозу, проте інцидент із Пригожиним вселив у російську еліту невпевненість у Путіні та показав світові фундаментальну слабкість путінського правління.
Журналісти зазначають, що Пригожин ще може увійти в історію, як перший, хто жбурнув камень у злочинний кремлівський режим, викликавши згодом масштабний обвал путінської влади.
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