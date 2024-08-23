В последние недели ситуация в Курской области резко изменилась — местное население наконец осознало, кто такой Владимир Путин и как он на самом деле относится к своему народу. Конечно, этому в первую очередь способствовало успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое на вражеской территории продолжается до сих пор.

Жители Курщины поняли, что Путину наплевать на них

Как известно, украинским силам удалось взять под свой контроль российский город Суджа.

Там недавно побывал немецкий политолог Сергей Сумленный, который уже поделился своими впечатлениями от увиденного.

По его словам, российские оккупанты не прекращают использовать КАБы по своей территории.

Несмотря на это, на земле сохраняется преимущество воинов ВСУ, ведь артиллерия работает очень точно.

Более того, население Курской области не скрывает тот факт, что хорошо понимает украинский язык, хотя местных никто не заставляет его изучать или на нем общаться.

На фоне последних событий они также неустанно критикуют нелегитимного президента РФ Владимира Путина, который бросил их на произвол судьбы.

Старики говорят обо всем прямо. Они на всех языках, которые знают, озвучивают очень много брани в сторону Владимира Путина, — рассказывает Сергей Сумленный. Поделиться

Курская операция ВСУ продолжается

Политолог также добавил, что в Судже он увидел множество украинских воинов и бронетехники.

Несмотря на то, что Москва постоянно заявляет о переброске сил и подготовке к ударам, однако ничего подобного до сих пор не произошло.

По словам Сумленного, на территории Украины вблизи оборонительных сооружений тоже очень спокойно.

Опасности, какой-либо угрозы или напряжения со стороны ВСУ не ощущается. Когда военные боятся чего-то или устали — это очень заметно. Более того, в таких ситуациях они могут реагировать достаточно резко. Это понятно, потому что они борются с большим количеством вызовов. Поделиться

Политолог также рассказал, что когда он заезжал на КПВВ в Сумской области, то видел, что бойцы ВСУ никогда не паникуют и уверены в своих действиях