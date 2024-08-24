У Байдена отказывают Украине в разрешении на использование ATACMS по территории РФ

В США назвали причину отказа Украине на разрешение использования ATACMS для ударов по РФ
Категория
Политика
Дата публикации

В США назвали причину отказа Украине на разрешение использования ATACMS для ударов по РФ

Джо Байден и Камала Харрис
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Источник:  Politico

По информации журналистов издания Politico, администрация президента США Джо Байдена не планирует давать Украине разрешение на использование дальнобойного американского оружия для ударов по территории России, поскольку в будущем Вашингтон рассчитывает на перезагрузку отношений с Кремлем.

Главные тезисы

  • Администрация Байдена не планирует разрешать Украине использование дальнобойного американского оружия для ударов по России из-за стремления к перезагрузке отношений с Кремлем.
  • США разрешают Украине использовать собственные дальнобойные ракеты только в качестве контрбатарейного огня для поражения российских пусковых установок вблизи границы.
  • Сенаторы выступают за снятие всех ограничений по использованию американского оружия Украиной, опасаясь возможных негативных последствий в случае поражения страны в конфликте с Россией.
  • Позиция администрации Байдена заключается в том, что США оказывают достаточную поддержку Украине, а также включает беспокойство о собственной национальной безопасности.

В США не хотят разрешать Украине на удары дальнобойным американским оружием по РФ

Журналисты издания отмечают, что более двух лет после начала масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину Вашингтон отказывался предоставить Украине разрешение использовать дальнобойное американское оружие для ударов по стратегическим целям на территории страны-агрессорки.

Такая позиция объясняется опасениями по поводу эскалации в отношениях между США и Россией.

Сейчас есть определенные признаки того, что Байден, возможно, захочет сделать что-то важное в отношении Украины – может даже снять некоторые ограничения – перед выборами, поскольку он не баллотируется. Нет никаких гарантий, но мы слышали, что он думает об этом, - сообщил журналистам один из представителей Офиса президента Украины.

У Байдена отказывают Украине в разрешении на использование ATACMS по территории РФ
Джо Байден

Отмечается, что США позволяют Украине использовать собственные дальнобойные ракеты для ударов по территории России только в качестве контрбатарейного огня для поражения российских пусковых установок непосредственно вблизи границы.

В начале августа коалиция двухпартийных сенаторов организовала встречу с советником Байдена по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Во время этой встречи у делегации был один, единственный месседж: администрация должна изменить свою позицию по использованию американского оружия сейчас, пока не стало слишком поздно.

Сенаторы выразили убежденность, что администрация Байдена должна снять все ограничения, потому что если этого не сделать и Украина проиграет, Белый дом будет известен как несостоявшийся достаточно, хотя и мог бы.

Что говорят в Белом доме

Авторы материала отмечают, что такая позиция вызывает возмущение у представителей администрации Байдена, убеждающих, что США сделали больше всех в вопросе поддержки Украины.

Кроме этого, в администрации Байдена сохраняют убеждение, что США не должны рисковать собственной национальной безопасностью ради Украины.

Чиновники в определенных кругах администрации говорили украинцам, что США в конце концов захотят перезагрузить отношения с Москвой, и снятие ограничений может свести на нет эти усилия.

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