В Белом доме подтвердили перемещение Россией подразделений с ВОТ Украины на Курщину

В Белом доме заявили, что наблюдают движение российских войск с позиций на оккупированной территории Украины в направлении Курской области. Об этом сообщил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби во время беседы с журналистами 15 августа.
Главные тезисы
- Российские войска перемещаются с Украины на Курщину.
- Путин стал перед дилеммой укрепления обороны в Курской области из-за действий ВСУ на Курщине.
- США пристально следят за ситуацией, не наблюдая увеличения ядерной риторики со стороны Кремля.
- Кремль вынужден пересматривать свою военную стратегию из-за наступления ВСУ на Курщине.
Россия перебрасывает боеспособные подразделения из Украины под Курск
Кирби не уточнил, какие именно цели могут стоять перед российскими войсками, перемещаемыми с позиции в Украине и вокруг нее в Курскую область.
По словам Кирби, из-за украинской операции на Курщине, Путин оказался перед дилеммой укрепления обороны в регионе Курской области.
Путин и россияне должны были внести коррективы. Мы видим признаки того, что они пытаются укрепиться в районе Курска и вокруг него в результате украинской операции там. Чтобы это сделать, нужно взять активы, которые были в одном месте и делали одно дело, и теперь их нужно направить на другое. Принятие таких решений безусловно дилемма.
На вопрос, может ли Путин применить ядерное оружие в ответ на операцию в Курской области, Кирби ответил, что Путин обеспокоен, но США не видят увеличения ядерной риторики из Кремля.
Кроме того, по словам Кирби, США не имеют причин на сегодняшний день менять собственные расчеты или позицию стратегического сдерживания в вопросе ядерных угроз.
В США все более одобрительно относятся к наступлению ВСУ на Курщине
Американские чиновники все чаще одобрительно высказываются относительно внезапного начала наступления украинских военных в Курской области, который поставил нелегитимного президента России Владимира Путина в неловкое положение и подрывает военную стратегию Кремля.
Отмечается, что в результате наступления ВСУ на Курщине Кремль и оккупационная армия РФ сразу же оказались в затруднительном положении, а Украина начала проведение переговоров с США.
Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом постоянном контакте с украинцами, — подчеркнул президент США Джо Байден.
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