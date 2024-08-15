В Белом доме подтвердили перемещение Россией подразделений с ВОТ Украины на Курщину

В Белом доме заявили, что наблюдают движение российских войск с позиций на оккупированной территории Украины в направлении Курской области. Об этом сообщил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби во время беседы с журналистами 15 августа.

Россия перебрасывает боеспособные подразделения из Украины под Курск

Мы видим, что некоторые российские подразделения были перенаправлены по операциям в Украине и вокруг нее в район Курска. Но это только первые сообщения о том, что мы наблюдаем. Я не могу с уверенностью сказать, сколько их, или насколько больше их может быть, или какими будут их намерения, но мы начали наблюдать, как некоторые российские подразделения перенаправлены в регион Курск. Поделиться

Кирби не уточнил, какие именно цели могут стоять перед российскими войсками, перемещаемыми с позиции в Украине и вокруг нее в Курскую область.

Все, что я могу сказать вам, это то, что мы видели, как некоторые подразделения были перенаправлены и отправились в этот район. Но пока непонятно, сколько их в конце концов прибудет и какова будет их военная миссия. Я знаю, что этот ответ вас не очень удовлетворит, но он честен. Мы внимательно следим за этим, но не можем точно сказать, что собирается делать Путин. Джон Кирби Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности

По словам Кирби, из-за украинской операции на Курщине, Путин оказался перед дилеммой укрепления обороны в регионе Курской области.

Путин и россияне должны были внести коррективы. Мы видим признаки того, что они пытаются укрепиться в районе Курска и вокруг него в результате украинской операции там. Чтобы это сделать, нужно взять активы, которые были в одном месте и делали одно дело, и теперь их нужно направить на другое. Принятие таких решений безусловно дилемма.

На вопрос, может ли Путин применить ядерное оружие в ответ на операцию в Курской области, Кирби ответил, что Путин обеспокоен, но США не видят увеличения ядерной риторики из Кремля.

Если он перемещает туда войска, то он в определенной степени озабочен происходящим. Я не знаю, квалифицируется это как отчаяние или нет, но оно безусловно реагирует, по крайней мере, определенным образом, на то, что происходит в Курской области. Но мы не видели и не слышали ни одной эскалационной риторики, особенно ядерного оружия, в последние дни. Поделиться

Кроме того, по словам Кирби, США не имеют причин на сегодняшний день менять собственные расчеты или позицию стратегического сдерживания в вопросе ядерных угроз.

В США все более одобрительно относятся к наступлению ВСУ на Курщине

Американские чиновники все чаще одобрительно высказываются относительно внезапного начала наступления украинских военных в Курской области, который поставил нелегитимного президента России Владимира Путина в неловкое положение и подрывает военную стратегию Кремля.

Отмечается, что в результате наступления ВСУ на Курщине Кремль и оккупационная армия РФ сразу же оказались в затруднительном положении, а Украина начала проведение переговоров с США.