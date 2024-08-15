У Білому домі підтвердили переміщення Росією підрозділів з ТОТ України на Курщину

У Білому домі заявили, що спостерігають рух російських військ з позицій в окупованій території України у напрямку Курської області. Про це повідомив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час розмови з журналістами 15 серпня.
Головні тези:
- Російські підрозділи з України перенаправлені на Курщину.
- Путін опинився перед дилемою зміцнення оборони у Курській області через операцію ЗСУ на Курщині.
- В США не було спостережено збільшення ядерної риторики Кремля, але уряд залишається насторожі.
- Американці підтримують наступ ЗСУ на Курщині, змушуючи Кремль переглядати військову стратегію.
Росія перекидає боєздатні підрозділи з України під Курськ
Кірбі не уточнив, які саме цілі можуть стояти перед російськими військами, яких переміщують з позиції в Україні та навколо неї до Курської області.
За словами Кірбі, через українську операцію на Курщині, Путін опинився перед дилемою зміцнення оборони в регіоні Курської області.
Пан Путін і росіяни повинні були внести корективи. Ми бачимо ознаки того, що вони намагаються зміцнитися в районі Курська та навколо нього в результаті української операції там. Щоб це зробити, треба взяти активи, які були в одному місці і робили одну справу, і тепер їх треба спрямувати на інше. Ухвалення таких рішень безумовно є дилемою.
На питання, Чи Путін може застосувати ядерну зброю у відповідь на операцію в Курській області, Кірбі відповів, що Путін стурбований, але США не бачать збільшення ядерної риторики з Кремля.
Крім того, за словами Кірбі, США не мають причин на сьогодні змінювати власні розрахунки чи позицію стратегічного стримування в питанні ядерних загроз.
У США все більш схвально ставляться до наступу ЗСУ на Курщині
Американські високопосадовці все частіше схвально висловлюються щодо раптового початку наступу українських військових у Курській області, який поставив нелегітимного президента Росії Володимира Путіна у незручне становище та підриває військову стратегію Кремля.
Зазначається, що в результаті наступу ЗСУ на Курщині Кремль і окупаційна армія РФ одразу ж опинились у скрутному становищі, а Україна почала проведення переговорів зі США.
Це створює справжню дилему для Путіна, і ми перебуваємо в прямому, постійному контакті з українцями, — підкреслив президент США Джо Байден.
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