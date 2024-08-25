Ми зірвали наступальну операцію. Зеленський заявив про новий провал Путіна

За словами глави держави Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін наказав армії РФ окупувати українське місто Харків, а потім Суми, однак Силам оборони України вдалося вкотре зірвати плани ворога.
Головні тези:
- Українські сили зірвали наступальну операцію російських військ на Харків та Суми, врятувавши міста від окупації
- Зеленський розповів, що метою Курської операції був не лише порятунок Сум, а й перенесення війни на територію ворога.
- Курська операція є частиною стратегії захисту України та спрямована на припинення Росією війни.
Українські воїни врятували Харків та Суми від російської окупації
Як зазначив Володимир Зеленський, армія РФ підготувалася до вторгнення на Харківщині і хотіла окупувати 1,5-мільйонне місто Харків.
Вона розпочала новий наступ на цьому напрямку, стираючи все живе на своєму шляху.
Однак українські сили не дали ворогу реалізувати його злочинні плани.
Окрім того, згодом з’явилася інформація, що Путін наказав своїм війська захопити Суми, тому Україна вирішила вперше завдати превентивного удару.
Навіщо Україна розпочала Курську операцію
Окрім того, що стояло завдання — врятувати Суми від окупації, також команда Володимира Зеленського хотіла, щоб Путін та росіяни нарешті відчули, що таке війна.
Український лідер нагадав, що це Росія розпочала вторгнення в Україну ще 10 років тому, а наша армія наразі просто захищає суверенні території.
Наступ на Курську область — це теж інструмент захисту та схиляння ворога до припинення війни.
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