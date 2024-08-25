Ми зірвали наступальну операцію. Зеленський заявив про новий провал Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації

Ми зірвали наступальну операцію. Зеленський заявив про новий провал Путіна

Володимир Зеленський
Зеленський
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За словами глави держави Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін наказав армії РФ окупувати українське місто Харків, а потім Суми, однак Силам оборони України вдалося вкотре зірвати плани ворога.

Головні тези:

  • Українські сили зірвали наступальну операцію російських військ на Харків та Суми, врятувавши міста від окупації
  • Зеленський розповів, що метою Курської операції був не лише порятунок Сум, а й перенесення війни на територію ворога.
  • Курська операція є частиною стратегії захисту України та спрямована на припинення Росією війни.

Українські воїни врятували Харків та Суми від російської окупації

Як зазначив Володимир Зеленський, армія РФ підготувалася до вторгнення на Харківщині і хотіла окупувати 1,5-мільйонне місто Харків.

Вона розпочала новий наступ на цьому напрямку, стираючи все живе на своєму шляху.

Люди зі знищених домівок в маленьких містечках і селах Харківського регіону переїхали в Харків. Там зараз 1,5 мільйона. Росія хоче окупувати це місто, — пояснив президент України.

Однак українські сили не дали ворогу реалізувати його злочинні плани.

Окрім того, згодом з’явилася інформація, що Путін наказав своїм війська захопити Суми, тому Україна вирішила вперше завдати превентивного удару.

Ми зірвали їм цю наступальну операцію. А наступний їхній крок був, і вони вже все підготували — на півночі нашої держави. Якраз з боку міста Суми, з боку Курської області. І різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто. І ми раніше це змогли зробити.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Навіщо Україна розпочала Курську операцію

Окрім того, що стояло завдання — врятувати Суми від окупації, також команда Володимира Зеленського хотіла, щоб Путін та росіяни нарешті відчули, що таке війна.

Український лідер нагадав, що це Росія розпочала вторгнення в Україну ще 10 років тому, а наша армія наразі просто захищає суверенні території.

Наступ на Курську область — це теж інструмент захисту та схиляння ворога до припинення війни.

І він повинен вже почати відчувати цю війну. І він буде її відчувати. У нас більше немає ніякого шансу. Тому що інакше, якщо ви його не зупиняєте, якщо дипломати світу не хочуть його ізолювати тотально, він буде продовжувати свої військові дії, вбивати наших дітей. Ми йому показали один раз зараз на Курському напрямку, — сказав Зеленський.

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