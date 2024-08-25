Ми зірвали наступальну операцію. Зеленський заявив про новий провал Путіна

Українські воїни врятували Харків та Суми від російської окупації

Як зазначив Володимир Зеленський, армія РФ підготувалася до вторгнення на Харківщині і хотіла окупувати 1,5-мільйонне місто Харків.

Вона розпочала новий наступ на цьому напрямку, стираючи все живе на своєму шляху.

Люди зі знищених домівок в маленьких містечках і селах Харківського регіону переїхали в Харків. Там зараз 1,5 мільйона. Росія хоче окупувати це місто, — пояснив президент України. Поширити

Однак українські сили не дали ворогу реалізувати його злочинні плани.

Окрім того, згодом з’явилася інформація, що Путін наказав своїм війська захопити Суми, тому Україна вирішила вперше завдати превентивного удару.

Ми зірвали їм цю наступальну операцію. А наступний їхній крок був, і вони вже все підготували — на півночі нашої держави. Якраз з боку міста Суми, з боку Курської області. І різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто. І ми раніше це змогли зробити. Володимир Зеленський Президент України

Навіщо Україна розпочала Курську операцію

Окрім того, що стояло завдання — врятувати Суми від окупації, також команда Володимира Зеленського хотіла, щоб Путін та росіяни нарешті відчули, що таке війна.

Український лідер нагадав, що це Росія розпочала вторгнення в Україну ще 10 років тому, а наша армія наразі просто захищає суверенні території.

Наступ на Курську область — це теж інструмент захисту та схиляння ворога до припинення війни.