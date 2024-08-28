Курська операція Сил оборони України. Зеленський заявив про нове поповнення обмінного фонду

Україна збільшує розмір територій, які контролює у Курській області Росії. Про це заявив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Україна продовжує контрнаступ на Курщині — Зеленський

За словами Зеленського, він отримав доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Той доповів, що ЗСУ продовжують збільшувати територію контролю у визначених районах поруч з кордоном України.

Сьогодні теж, як і щодня, є поповнення обмінного фонду. Дякую вам, воїни. Це те, що допоможе нам повернути багато людей з російського полону. Маємо розуміти зараз і те, що вся напруга, яку ми перенесли в Росію, означає, що вони не можуть направити ще більше тиску на нашу Донеччину. Володимир Зеленський Президент України

Українські воїни врятували Харків та Суми від російської окупації

Як зазначив Володимир Зеленський, армія РФ підготувалася до вторгнення на Харківщині і хотіла окупувати 1,5-мільйонне місто Харків.

Вона розпочала новий наступ на цьому напрямку, стираючи все живе на своєму шляху.

Люди зі знищених домівок в маленьких містечках і селах Харківського регіону переїхали в Харків. Там зараз 1,5 мільйона. Росія хоче окупувати це місто, — пояснив президент України.

Однак українські сили не дали ворогу реалізувати його злочинні плани.

Окрім того, згодом з’явилася інформація, що Путін наказав своїм війська захопити Суми, тому Україна вирішила вперше завдати превентивного удару.