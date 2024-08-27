Курская операция ВСУ. Британский генерал описал 3 сценария развития событий

Как считает бывший заместитель начальника штаба обороны Великобритании, генерал Саймон Мэйолл, контрнаступление Вооруженных сил Украины на российской Курщине может развиваться по-разному. В общей сложности существует не менее 3 сценариев.
Главные тезисы
- Успешное контрнаступление украинских сил может существенно расшатать российскую оборону и создать проблемы для Путина.
- Курская операция ВСУ оттянула около 30 тысяч военнослужащих РФ с украинских территорий.
- Украинские воины уже смогли добиться одной из главных целей Курской операции.
Чего ждать от Курской операции ВСУ
По словам британского генерала, первый сценарий предполагает, что украинские силы успешно продолжат свое контрнаступление в Курской области РФ.
Это, по всей вероятности, приведет к тому, что бойцы ВСУ существенно расшатают российскую оборону и создадут еще больше проблем для нелегитимного президента РФ Владимира Путина.
Он также обратил внимание на то, что неожиданный и успешный прорыв украинских воинов на российскую территорию — это "важная демонстрация" Западу, что Украина не будет сидеть сложа руки в войне на истощение.
ВСУ смогли оттянуть десятки тысяч солдат РФ из Украины
Об этом 27 августа заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Он официально подтвердил, что Курская операция отвлекла от украинских территорий значительное количество военнослужащих РФ.
По словам Сырского, таким образом украинские воины смогли реализовать одну из главных целей Курской операции, которая продолжается на вражеской территории.
Что важно понимать, прежде всего, это касается Покровского, Кураховского направлений.
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