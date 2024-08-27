Курская операция ВСУ. Британский генерал описал 3 сценария развития событий
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция ВСУ. Британский генерал описал 3 сценария развития событий

ВСУ
Читати українською
Источник:  Sky News

Как считает бывший заместитель начальника штаба обороны Великобритании, генерал Саймон Мэйолл, контрнаступление Вооруженных сил Украины на российской Курщине может развиваться по-разному. В общей сложности существует не менее 3 сценариев.

Главные тезисы

  • Успешное контрнаступление украинских сил может существенно расшатать российскую оборону и создать проблемы для Путина.
  • Курская операция ВСУ оттянула около 30 тысяч военнослужащих РФ с украинских территорий.
  • Украинские воины уже смогли добиться одной из главных целей Курской операции.

Чего ждать от Курской операции ВСУ

По словам британского генерала, первый сценарий предполагает, что украинские силы успешно продолжат свое контрнаступление в Курской области РФ.

Это, по всей вероятности, приведет к тому, что бойцы ВСУ существенно расшатают российскую оборону и создадут еще больше проблем для нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Они (ВСУ — ред.) могли бы находиться там и отвлекать россиян от линии фронта... Или, конечно, это может иметь неприятные последствия для украинцев, потому что они ввезли много иностранных технологий, и они могут находиться там, не оказывая реального влияния на происходящее на Донбассе, — предположил Саймон Мэйолл.

Он также обратил внимание на то, что неожиданный и успешный прорыв украинских воинов на российскую территорию — это "важная демонстрация" Западу, что Украина не будет сидеть сложа руки в войне на истощение.

Они будут маневрировать, они перейдут в наступление, они застанут россиян врасплох... Они будут использовать технику, которую им дали, чтобы продолжать изменять динамику, — озвучил свой прогноз британский генерал.

ВСУ смогли оттянуть десятки тысяч солдат РФ из Украины

Об этом 27 августа заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он официально подтвердил, что Курская операция отвлекла от украинских территорий значительное количество военнослужащих РФ.

Сейчас мы можем констатировать, что около 30 тысяч военнослужащих уже переброшено на курское направление, и эта цифра растет.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, таким образом украинские воины смогли реализовать одну из главных целей Курской операции, которая продолжается на вражеской территории.

Что важно понимать, прежде всего, это касается Покровского, Кураховского направлений.

Конечно, враг это понимает, поэтому он сосредотачивает основные усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы наиболее боеспособные его части, — добавил главнокомандующий ВСУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ взяли в плен почти 600 военных РФ в рамках операции на Курщине — Сырский
ВСУ взяли в плен почти 600 военных РФ в рамках операции на Курщине — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ перебросила из Украины 30 тыс солдат благодаря Курской операции ВСУ
РФ перебросила из Украины 30 тыс солдат благодаря Курской операции ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили более 80 атак армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
Танк ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?