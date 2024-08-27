Курская операция ВСУ. Британский генерал описал 3 сценария развития событий

Как считает бывший заместитель начальника штаба обороны Великобритании, генерал Саймон Мэйолл, контрнаступление Вооруженных сил Украины на российской Курщине может развиваться по-разному. В общей сложности существует не менее 3 сценариев.

Чего ждать от Курской операции ВСУ

По словам британского генерала, первый сценарий предполагает, что украинские силы успешно продолжат свое контрнаступление в Курской области РФ.

Это, по всей вероятности, приведет к тому, что бойцы ВСУ существенно расшатают российскую оборону и создадут еще больше проблем для нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Они (ВСУ — ред.) могли бы находиться там и отвлекать россиян от линии фронта... Или, конечно, это может иметь неприятные последствия для украинцев, потому что они ввезли много иностранных технологий, и они могут находиться там, не оказывая реального влияния на происходящее на Донбассе, — предположил Саймон Мэйолл. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что неожиданный и успешный прорыв украинских воинов на российскую территорию — это "важная демонстрация" Западу, что Украина не будет сидеть сложа руки в войне на истощение.

Они будут маневрировать, они перейдут в наступление, они застанут россиян врасплох... Они будут использовать технику, которую им дали, чтобы продолжать изменять динамику, — озвучил свой прогноз британский генерал. Поделиться

ВСУ смогли оттянуть десятки тысяч солдат РФ из Украины

Об этом 27 августа заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он официально подтвердил, что Курская операция отвлекла от украинских территорий значительное количество военнослужащих РФ.

Сейчас мы можем констатировать, что около 30 тысяч военнослужащих уже переброшено на курское направление, и эта цифра растет. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, таким образом украинские воины смогли реализовать одну из главных целей Курской операции, которая продолжается на вражеской территории.

Что важно понимать, прежде всего, это касается Покровского, Кураховского направлений.