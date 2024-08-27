ВСУ взяли в плен почти 600 военных РФ в рамках операции на Курщине — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ взяли в плен почти 600 военных РФ в рамках операции на Курщине — Сырский

ВСУ взяли в плен почти 600 военных РФ в рамках операции на Курщине — Сырский
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Источник:  online.ua

С начала операции в Курской области РФ Украина взяла в плен 594 российских солдата и сейчас контролирует более 100 населенных пунктов.

Главные тезисы

 

  • Одной из основных задач операции было отвлечение сил россиян по другим направлениям, что частично достигнуто.
  • Цели украинских вооруженных сил на Курщине включают заставить Россию перебросить войска из восточных регионов Украины и улучшить переговорные позиции перед возможными мирными договоренностями.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наступление ВСУ в Курщине помогло предотвратить планы российских оккупантов в Сумской области.
  • Согласно американским оценкам, украинцам удалось частично достичь поставленных целей на Курщине.

Сырский рассказал новые детали по операции ВСУ на Курщине

Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время Форума "Украина 2024. Независимость", Силы обороны продолжают продвижение в рамках Курской операции.

На сегодняшний день нами взято под контроль 1294 кв км территории — это 100 населенных пунктов… Мы также существенно пополнили обменный фонд: на сегодняшний день на этом направлении в плен взяты 594 военнослужащих ВС РФ.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Сырский отметил, что одной из задач курской операции было отвлечение значительных сил россиян по другим направлениям — в частности, из Покровского и Кураховского.

В настоящее время мы можем констатировать, что около 30 тысяч военнослужащих РФ уже перебросили на Курское направление, и эта цифра растет, — сказал главком.

Он также подчеркнул, что россияне пытаются снимать части по другим направлениям, но на Покровском направлении наоборот увеличивают свои усилия.

Какие цели Украина частично достигла на Курщине

Как отмечает издание WSJ, хотя Зеленский заявил, что цель операции в Курске частично заключается в создании "буферной зоны", в Пентагоне остаются вопросы — планирует ли Украина расширять эту зону и как.

Кроме того, американские чиновники не уверены, сможет ли Украина удержать захваченную территорию.

По словам американских чиновников, украинская цель в Курске имеет три составляющие:

  1. Заставить Россию опрокинуть войска из восточных регионов Украины

  2. Взорвать риторику о поражении Украины на поле боя

  3. Улучшить переговорные позиции перед возможными мирными договоренностями.

Все три цели частично достигнуты, — сообщает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что наступление ВСУ в Курщине сорвало планы российских оккупантов по вторжению на территорию Сумской области.

Мы предотвратили окружение части Сумской области и желание оккупировать Сумы. Кто-то говорил, что мы разыгрываем это как карту для диалога. Мы не разыгрываем никакую карту, — подчеркнул президент.

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