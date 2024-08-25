Зеленский сообщил о новых успехах ВСУ на Курщине

25 августа глава государства Владимир Зеленский заявил о продвижении Вооруженных сил Украины в Курской области РФ и взятии под контроль еще двух населенных пунктов страны-агрессорки.

Зеленский рассказал, что происходит на Курщине

По словам украинского лидера, вечером он пообщался с главнокомандующим Александром Сырским.

Есть продвижение наше в Курской области, от 1 до 3 километров, взяли под контроль еще два населенных пункта, продолжаются активные действия в отношении еще одного населенного пункта. Есть пополнение обменного фонда. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент также добавил, что они с Сырским обсудили защитные действия Сил обороны в Донецкой области.

Наибольшее внимание — Новогродовка, Водяное, больше всего штурмов, — подытожил глава государства. Поделиться

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил союзников и партнеров Украины, ежедневно помогающих давать отпор российской агрессии.

Он призвал их не медлить с решениями, которые могут повлиять на ход войны.

Зеленский отреагировал на новые российские удары по территории Украины

Глава государства обращает внимание на то, что весь день в Краматорске Донецкой области шел разбор завалов после удара российской ракеты.

Жертвами вражеской атаки на этот раз стали журналисты — съемочная группа агентства "Ройтерс".

Кроме того, один британский журналист погиб.

Граждане Украины, Америки и Великобритании. Обычная городская гостиница была разрушена российским «искандером». Совершенно целенаправленно, продуманно. От этого удара семь человек пострадали, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. И это продолжающийся ежедневный российский террор, потому что у России есть возможность продолжать. Владимир Зеленский Президент Украины

Более того, Россия продолжает терроризировать КАБами Харьковскую, Сумскую, Донецкую и Херсонскую области Украины.

В каждом из этих регионов почти ежедневно гибнут мирные люди.