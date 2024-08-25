Зеленский сообщил о новых успехах ВСУ на Курщине

25 августа глава государства Владимир Зеленский заявил о продвижении Вооруженных сил Украины в Курской области РФ и взятии под контроль еще двух населенных пунктов страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Стали известны детали продвижения ВСУ на Курщине и взятие под контроль новых населенных пунктов РФ.
- Зеленский отреагировал на российские удары по территории Украины, в том числе по иностранным журналистам в Краматорске.
Зеленский рассказал, что происходит на Курщине
По словам украинского лидера, вечером он пообщался с главнокомандующим Александром Сырским.
Президент также добавил, что они с Сырским обсудили защитные действия Сил обороны в Донецкой области.
Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил союзников и партнеров Украины, ежедневно помогающих давать отпор российской агрессии.
Он призвал их не медлить с решениями, которые могут повлиять на ход войны.
Зеленский отреагировал на новые российские удары по территории Украины
Глава государства обращает внимание на то, что весь день в Краматорске Донецкой области шел разбор завалов после удара российской ракеты.
Жертвами вражеской атаки на этот раз стали журналисты — съемочная группа агентства "Ройтерс".
Кроме того, один британский журналист погиб.
Более того, Россия продолжает терроризировать КАБами Харьковскую, Сумскую, Донецкую и Херсонскую области Украины.
В каждом из этих регионов почти ежедневно гибнут мирные люди.
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