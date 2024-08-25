Зеленський повідомив про нові успіхи ЗСУ на Курщині

25 серпня глава держави Володимир Зеленський заявив про просування Збройних сил України у Курській області РФ та взяття під контроль ще двох населених пунктів країни-агресорки.

Зеленський розповів, що відбувається на Курщині

За словами українського лідера, увечері він поспілкувався з головнокомандувачем Олександром Сирським.

Є просування наше в Курській області, від 1 до 3 кілометрів, взяли під контроль ще два населені пункти, тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного пункту. Володимир Зеленський Президент України

Президент додав, що вони з Сирським також обговорили захисні дії Сил оборони на Донеччині.

Найбільше уваги — Новогродівка, Водяне, найбільше штурмів, — підсумував глава держави. Поширити

Окремо Володимир Зеленський подякував союзникам та партнерам України, які щоденно допомагають давати відсіч російській агресії.

Він закликав їх не зволікати з рішеннями, які може вплинути на хід війни.

Зеленський відреагував на нові російські удари по території України

Глава держави звертає увагу на те, що весь день у Краматорську Донецької області тривав розбір завалів після удару російської ракети.

Жертвами ворожої атаки цього разу стали журналісти — знімальна група агенції “Ройтерз”.

Окрім того, один британський журналіст загинув.

Громадяни України, Америки та Британії. Звичайний міський готель був зруйнований російським «іскандером». Абсолютно цілеспрямовано, продумано. Від цього удару сім людей постраждали, одна людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. І це щоденний російський терор, який продовжується, бо в Росії є можливість продовжувати. Володимир Зеленський Президент України

Ба більше, Росія продовжує тероризувати КАБами Харківську, Сумську, Донецьку та Херсонську області України.

У кожному з цих регіонів майже щоденно гинуть мирні люди.