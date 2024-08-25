Зеленський повідомив про нові успіхи ЗСУ на Курщині

25 серпня глава держави Володимир Зеленський заявив про просування Збройних сил України у Курській області РФ та взяття під контроль ще двох населених пунктів країни-агресорки.
Головні тези:
- Стали відомі деталі просування ЗСУ на Курщині та взяття під контроль нових населених пунктів РФ.
- Зеленський відреагував на російські удари по території України, зокрема по іноземних журналістах в Краматорську.
Зеленський розповів, що відбувається на Курщині
За словами українського лідера, увечері він поспілкувався з головнокомандувачем Олександром Сирським.
Президент додав, що вони з Сирським також обговорили захисні дії Сил оборони на Донеччині.
Окремо Володимир Зеленський подякував союзникам та партнерам України, які щоденно допомагають давати відсіч російській агресії.
Він закликав їх не зволікати з рішеннями, які може вплинути на хід війни.
Зеленський відреагував на нові російські удари по території України
Глава держави звертає увагу на те, що весь день у Краматорську Донецької області тривав розбір завалів після удару російської ракети.
Жертвами ворожої атаки цього разу стали журналісти — знімальна група агенції “Ройтерз”.
Окрім того, один британський журналіст загинув.
Ба більше, Росія продовжує тероризувати КАБами Харківську, Сумську, Донецьку та Херсонську області України.
У кожному з цих регіонів майже щоденно гинуть мирні люди.
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