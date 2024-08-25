Украинские силы сбили дроном российский Ми-8 на Курщине — фото

25 августа стало известно о том, что еще один вражеский вертолет Ми-8АМТШ стал жертвой украинского FPV-дрона.
Главные тезисы
- Украинские силы сбили российский Ми-8 на Курщине с помощью FPV-дрона.
- Вполне возможно, что вертолет был сбит воинами М2 ЦСО "А" СБУ, экипаж выжил.
- Российские вертолеты все чаще уничтожаются FPV-дронами, что становится серьезной проблемой для армии РФ.
Силы обороны Украины все чаще сбивают дронами российские самолеты
Первым о новой добыче украинских сил в Курской области России сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
Он обращает внимание на то, что стоимость этого Ми-8АМТШ составляет 15 млн дол.
Согласно данным украинского волонтера Сергея Стерненко, вполне возможно, российский вертолет сбили воины М2 ЦСО "А" СБУ.
Следует отметить, что первый российский борт СБУ сбила еще на старте Курской операции ВСУ.
Потери армии РФ по состоянию на 25 августа 2024 года
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1190 российских захватчиков, а из техники уничтожено:
танков - 8547 (+5) ед;
боевых бронированных машин - 16 631 (+11) ед;
артиллерийских систем - 17 396 (+47) ед;
РСЗО - 1171 (+2) ед.;
средства ПВО - 936 (+1) ед;
самолетов - 367 ед;
вертолетов - 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 095 (+31) ед;
крылатых ракет - 2444 ед.;
кораблей/катеров - 28 ед;
подводных лодок - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 23 475 (+92) ед;
специальной техники - 2928 (+17) ед
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