Украинские силы сбили дроном российский Ми-8 на Курщине — фото

На сегодняшний день российские вертолёты сбиваются в основном именно fpv-дронами, что признают даже российские "военкоры". Не так много времени прошло, когда "Птахи Мадяра" пытались сбить на Херсонщине Ка-52, но не получилось. Первые попытки, первые пробы пера. Теперь это норма, – подчеркнул Александр Коваленко.