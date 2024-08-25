Українські сили збили дроном російський Мі-8 на Курщині — фото

Наразі російські вертольоти збиваються здебільшого саме FPV-дронами, що визнають навіть російські "воєнкори". Не так багато часу минуло, коли "Птахи Мадяра" намагалися збити на Херсонщині Ка-52, але не вийшло. Перші спроби, перші проби пера. Тепер це норма, — наголосив Олександр Коваленко.