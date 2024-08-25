Українські сили збили дроном російський Мі-8 на Курщині — фото

25 серпня стало відомо про те, що ще один ворожий гвинтокрил Мі-8АМТШ став жертвою українського FPV-дрона.
Головні тези:
- Українські сили збили російський Мі-8 на Курщині за допомогою FPV-дрона.
- Цілком можливо, що вертоліт був збитий воїнами М2 ЦСО "А" СБУ, екіпаж вижив.
- Російські вертольоти дедалі частіше знищуються FPV-дронами, що стає серйозною проблемою для армії РФ.
Сили оборони України дедалі частіше збивають дронами російські борти
Першим про нову здобич українських сил у Курській області Росії повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
Він звертає увагу на те, що вартість цього Мі-8АМТШ сягає 15 млн дол.
Згідно з даними українського волонтера Сергія Стерненка, цілком можливо, російський вертоліт збили воїни М2 ЦСО "А" СБУ.
Варто зазначити, що перший російський борт СБУ збила ще на старті Курської операції ЗСУ.
Втрати армії РФ станом на 25 серпня 2024 року
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1190 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8547 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 16 631 (+11) од.;
артилерійських систем — 17 396 (+47) од.;
РСЗВ — 1171 (+2) од.;
засоби ППО — 936 (+1) од.;
літаків — 367 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 095 (+31) од.;
крилатих ракет — 2444 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 23 475 (+92) од.;
спеціальної техніки — 2928 (+17) од
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