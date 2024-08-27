Украинская армия дронов стала ключом успеха операции на Курщине

Украинские дроны сыграли ключевую роль в совершении операции в Курщине. Беспилотники поначалу определяли места, где удар будет эффективным, а теперь помогают блокировать российские войска.
Главные тезисы
- Дроны украинской армии сыграли ключевую роль в операции на Курщине, помогая наносить успешные удары и блокировать вражеские войска.
- Использование разведывательных данных, собранных дронами, позволило украинским войскам захватить значительные территории в Курской области России.
- Уникальный дрон “Баба-Яга” вызывает ужас у российских оккупантов, несмотря на то, что они пока не столкнулись с его применением против украинских сил.
- Тщательный мониторинг и координация ударов Himars с помощью беспилотников способствуют успешной борьбе против российских войск, создавая ловушки и ослабляя вражескую оборону.
Как дроны помогли ВСУ во время операции на Курщине
Как отмечает издание, дроны фиксируют все действия россиян. Информация оперативно передается команде, управляющей ударами Himars.
Благодаря разведывательным данным, собранным дронами, украинские войска смогли начать наступление в Курской области России, захватив сотни квадратных километров территории. Беспилотники, такие как Phantom британского производства, предоставляли критическую информацию о том, где и когда будет успешным наземное наступление.
Также как отмечает издание дроны, теперь активно помогают изолировать российские силы, заставляя их сдаваться.
За последние десять дней украинские беспилотники координировали удары Himars, которые уничтожили все три постоянных моста через реку Сейм, оставив в ловушке около 3000 российских солдат, в основном призывников. Каждую ночь российские инженеры пытаются опрокинуть новые понтоны, но дроны оперативно обнаруживают их, после чего в дело вступают Himars.
Аэроразведчики постоянно сканируют изображение, ища оружие для уничтожения. Дроны продолжают отслеживать новые цели для ударов.
Почему российские оккупанты боятся украинского дрона "Баба-Яга"
Заместитель командира по вооружению батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. Кошевого атамана Ивана Сирко "Аякс" в интервью Online.UA рассказал, как украинские военные уничтожают солдат РФ дроном "Баба-Яга".
Как отметил Аякс, Баба-Яга — это бомбер. Из-за того, что он очень велик, его применяют только ночью, потому что днем его легко сбить.
Украинский защитник подчеркивает, что феноменом Бабы-Яги является то, что российская армия так и не начала применить этот дрон против ВСУ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-