Украинская армия дронов стала ключом успеха операции на Курщине

Украинские дроны сыграли ключевую роль в совершении операции в Курщине. Беспилотники поначалу определяли места, где удар будет эффективным, а теперь помогают блокировать российские войска.

Как дроны помогли ВСУ во время операции на Курщине

Как отмечает издание, дроны фиксируют все действия россиян. Информация оперативно передается команде, управляющей ударами Himars.

Благодаря разведывательным данным, собранным дронами, украинские войска смогли начать наступление в Курской области России, захватив сотни квадратных километров территории. Беспилотники, такие как Phantom британского производства, предоставляли критическую информацию о том, где и когда будет успешным наземное наступление.

Рои беспилотников смогли подавить радиоэлектронную защиту России, что позволило украинской бронетехнике прорвать оборону и закрепиться на новых позициях, которые могут стать важным фактором в предстоящих переговорах. Поделиться

Также как отмечает издание дроны, теперь активно помогают изолировать российские силы, заставляя их сдаваться.

За последние десять дней украинские беспилотники координировали удары Himars, которые уничтожили все три постоянных моста через реку Сейм, оставив в ловушке около 3000 российских солдат, в основном призывников. Каждую ночь российские инженеры пытаются опрокинуть новые понтоны, но дроны оперативно обнаруживают их, после чего в дело вступают Himars.

Аэроразведчики постоянно сканируют изображение, ища оружие для уничтожения. Дроны продолжают отслеживать новые цели для ударов.

Почему российские оккупанты боятся украинского дрона "Баба-Яга"

Заместитель командира по вооружению батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. Кошевого атамана Ивана Сирко "Аякс" в интервью Online.UA рассказал, как украинские военные уничтожают солдат РФ дроном "Баба-Яга".

Как отметил Аякс, Баба-Яга — это бомбер. Из-за того, что он очень велик, его применяют только ночью, потому что днем его легко сбить.

Когда она поднимается в воздух, сбить ее очень легко. Соответственно, применяется только ночью, поэтому все ночные бомберы назвали Бабой-Ягой. Почему "Баба-Яга"? Бог его знает, это произошло из перехватов. Она реально внушала в россиян ужас очень долгое время. Потому что действительно, когда такое что-то гудит у тебя над головой, и еще потом 10 кг сбрасывает на тебя — это действительно демотивирует, — рассказал «Аякс». Поделиться