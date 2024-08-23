Что известно о последствиях последних атак украинских дронов по территории РФ

Журналисты издания со ссылкой на информацию от СБУ отмечают, что удар был направлен по складам с топливом и авиабомбами, которые преступная армия РФ использует для поддержки наступления в Украине.

Местные власти в Волгоградской области заявили, что в результате якобы падения дрона вспыхнул пожар на военной авиабазе в поселке Мариновка.

Неподтвержденное видео, опубликованное в российских соцсетях, демонстрирует пожар на авиабазе.

Атака дронов на авиабазу в РФ

В минобороны страны-агрессорки прибегли к уже традиционной циничной лжи о якобы уничтожении украинских дронов над пятью другими регионами.

Кроме этого Украина нанесла удар по железнодорожной паромной переправе в порту Кавказ в Краснодарском крае, а также уничтожила паром российских оккупантов с топливом Конро Трейдер.

Авторы материала отмечают, что Украина полагается на дроны собственного производства для нанесения ударов по стратегическим объектам вглубь российской территории.

В настоящее время США и западные партнеры не позволяют Украине использовать переданное дальнобойное оружие для ударов по стратегическим объектам на территории России.

В течение последних недель украинские военные нанесли серию мощных и разрушительных ударов по системам российских ПВО, складах с горючим и боеприпасами, а также авиабазах.

При этом руководство Украины призывает США снять ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по стратегическим целям на территории России.

Наши украинские беспилотники работают именно так, как есть. Но есть вещи, которые невозможно сделать с помощью дронов. К сожалению. Нам нужно другое оружие – ракетное, – отметил по этому поводу президент Владимир Зеленский. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что усиление атак по стратегическим объектам на территории России с помощью дронов происходит в тот момент, когда украинские военные проводят успешную наступательную кампанию в Курской области и берут под контроль все большую по площади территорию.

Администрация Байдена ослабила ограничения на использование американского оружия после того, как Россия снова вторглась в Харьковскую область на севере Украины в мае, позволив Киеву использовать артиллерию и стрелять ракетами малой дальности с пусковых установок HIMARS по командным пунктам, оружейным составам и другим объектам через границу. .

Однако Украина еще не получила от США разрешения на использование ракет ATACMS для ударов по стратегическим целям на территории России.

Что известно о последствиях атак украинских дронов по авиабазам на территории РФ

В среду, 21 августа, российские власти заявили о якобы предотвращении ряда атак украинских дронов на Москву и другие российские регионы.

Стратегическое хранилище нефти на юге Ростовской области горело несколько дней после атаки беспилотников.

По словам одного из украинских чиновников, на прошлой неделе Украина провела наибольшую атаку беспилотников на российские военные аэродромы с начала войны, нанеся удары по Воронежу, Курску, Саваслейке и Борисоглебску.

Запасы управляемых бомб были уничтожены при атаке украинского беспилотника на аэродром в Липецке в начале этого месяца.

По словам старшего научного сотрудника Королевского института объединенных служб в Лондоне Джастина Бронка, ущерб, который Украина наносит России ударами дронов, пока не является стратегически значимым.

Однако текущий уровень ущерба, причиненного авиабазам, – это то, с чем россияне не могут просто согласиться в долгосрочной перспективе, поскольку со временем это станет серьезной проблемой для воздушных сил, – подчеркнул Бронк. Поделиться

Отмечается, что продолжение атак украинских дронов по авиабазам на территории России может вынудить военное руководство страны-агрессорки перебросить системы ПВО на их защиту подальше от линии фронта в Украине.

Бронк отметил, что атаки украинских БПЛА также уменьшили количество случаев сброса авиабомб авиацией преступной армии РФ.

Ранее Украина сбивала российские самолеты с планирующими бомбами, но для этого следует рискнуть дефицитными системами противовоздушной обороны, переместив их близко к линии фронта.

Старший научный сотрудник отдела военной аэрокосмической отрасли Международного института стратегических исследований в Лондоне Дуглас Барри отметил, что резкий рост количества и увеличение дальности атак украинских дронов становится все большей проблемой для России.