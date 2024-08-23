Що відомо про наслідки останніх атак українських дронів по території РФ

Журналісти видання із посиланням на інформацію від СБУ зазначають, що удар був спрямований по складах із паливом та авіабомбами, які злочинна армія РФ використовує для підтримки наступу в Україні.

Місцева влада у Волгоградській області заявила, що внаслідок нібито падіння дрона спалахнула пожежа на військовій авіабазі в селищі Маринівка.

Непідтверджене відео опубліковане в російських соцмережах, демонструє пожежу на авіабазі.

Атака дронів на авіабазу в РФ

В міноборони країни-агресорки вдались до вже традиційної цинічної брехні про нібито знищення українських дронів над п’ятьма іншими регіонами.

Окрім цього Україна завдала удару по залізничній поромній переправі в порту “Кавказ” у Краснодарському краї, а також знищила пором російських окупантів із паливом “Конро Трейдер”.

Автори матеріалу зазначають, що Україна покладається на дрони власного виробництва для завдання ударів по стратегічних об’єктах вглиб російської території.

Наразі США та західні партнери не дозволяють Україні використовувати передану далекобійну зброю для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії.

Протягом кількох останніх тижнів українські військові завдали серію потужних та руйнівних ударів по системах російських ППО, складах із пальним та боєприпасами, а також авіабазах.

При цьому керівництво України закликає США зняти обмеження на використання далекобійних ракет ATACMS для ударів по стратегічних цілях на території Росії.

Наші українські безпілотники працюють саме так, як мають. Але є речі, які неможливо зробити за допомогою дронів. На жаль. Нам потрібна інша зброя - ракетна, - зазначив з цього приводу президент Володимир Зеленський. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що посилення атак по стратегічних об’єктах на території Росії за допомогою дронів відбувається у той момент, коли українські військові проводять успішну наступальну кампанію у Курській області і беруть під контроль все більшу за площею територію.

Адміністрація Байдена послабила обмеження на використання американської зброї після того, як Росія знову вторглася в Харківську область на півночі України в травні, дозволивши Києву використовувати артилерію та стріляти ракетами малої дальності з пускових установок HIMARS по командних пунктах, складах зброї та іншим об’єктам через кордон.

Однак Україна досі не отримала від США дозволу на використання ракет ATACMS для ударів по стратегічних цілях на території Росії.

Що відомо про наслідки атак українських дронів по авіабазах на території РФ

В середу, 21 серпня, російська влада заявила про нібито запобігання низці атак українських дронів на Москву та інші російські регіони.

Стратегічне сховище нафти на півдні Ростовської області горіло кілька днів після атаки безпілотників.

За словами одного з українських посадовців, минулого тижня Україна провела найбільшу атаку безпілотників на російські військові аеродроми від початку війни, завдавши ударів по Воронежу, Курську, Саваслейці та Борисоглєбську.

Запаси керованих бомб були знищені під час атаки українського безпілотника на аеродром у Липецьку на початку цього місяця.

За словами старшого наукового співробітника Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні Джастіна Бронка, збитки, яких Україна завдає Росії ударами дронів, поки не є стратегічно значущими.

Однак поточний рівень шкоди, завданої авіабазам, - це те, з чим росіяни не можуть просто погодитися в довгостроковій перспективі, оскільки з часом це стане серйозною проблемою для повітряних сил, - підкреслив Бронк. Поширити

Зазначається, що продовження атак українських дронів по авіабазах на території Росії може змусити військове керівництво країни-агресорки перекинути системи ППО на їхній захист, подалі від лінії фронту в Україні.

Бронк зазначив, що атаки українських БпЛА також зменшили кількість випадків скидання авіабомб авіацією злочинної армії РФ.

Раніше Україна збивала російські літаки з плануючими бомбами, але для цього потрібно ризикнути дефіцитними системами протиповітряної оборони, перемістивши їх близько до лінії фронту.

Старший науковий співробітник відділу військової аерокосмічної галузі Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дуглас Баррі зазначив, що різке зростання кількості і збільшення дальності атак українських дронів стає все більшою проблемою для Росії.