Глава Міноборони Латвії Андріс Спрудс анонсував передачу Україні найбільшої кількості безпілотників від місцевих компаній-виробників.
Головні тези:
- Латвія готується передати Україні рекордну кількість безпілотників від місцевих виробників, що стане значним підтримуючим кроком у підтримці військових операцій.
- Україна отримала більше 3 тисяч бойових дронів різних типів та характеристик від Латвії, що сприятиме підвищенню обороноздатності українських ЗСУ.
- США також готують новий пакет військової допомоги на суму у 125 млн доларів для України, у тому числі ракети для ППО та інше сучасне озброєння.
- Очікується, що офіційне оголошення про новий пакет допомоги від США може бути представлене незабаром, з урахуванням успішного наступу ЗСУ у Курській області.
- Допомога від Латвії та США є важливим внеском у зміцнення обороноздатності України та підтримку в її боротьбі за територіальну цілісність.
Що відомо про плани Латвії передати Україні найбільшу кількість безпілотників
Він підкреслив, що загалом Латвія вже передала Україні 3 тис бойових дронів різних типів і характеристик.
Що відомо про військову допомогу Україні від інших партнерів
За інформацією журналістів видання Associated Press, США готують новий пакет військової допомоги Україні на суму у 125 млн доларів.
Зазначається, що у пакет увійдуть ракети для ППО, боєприпаси для РСЗВ HIMARS, протитанкові ракети Javelin та низка ПТРК інших типів.
Окрім цього США планують передати Україні обладнання для боротьби з безпілотниками і засобами радіоелектронної боротьби, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання.
Зазначається, що виділення нового пакету військової допомоги відбудеться на тлі успішного наступу ЗСУ у Курській області.
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