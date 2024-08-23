Латвія готується передати Україні рекордну кількість дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Латвія готується передати Україні рекордну кількість дронів

Дрон
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Джерело:  online.ua

Глава Міноборони Латвії Андріс Спрудс анонсував передачу Україні найбільшої кількості безпілотників від місцевих компаній-виробників. 

Головні тези:

  • Латвія готується передати Україні рекордну кількість безпілотників від місцевих виробників, що стане значним підтримуючим кроком у підтримці військових операцій.
  • Україна отримала більше 3 тисяч бойових дронів різних типів та характеристик від Латвії, що сприятиме підвищенню обороноздатності українських ЗСУ.
  • США також готують новий пакет військової допомоги на суму у 125 млн доларів для України, у тому числі ракети для ППО та інше сучасне озброєння.
  • Очікується, що офіційне оголошення про новий пакет допомоги від США може бути представлене незабаром, з урахуванням успішного наступу ЗСУ у Курській області.
  • Допомога від Латвії та США є важливим внеском у зміцнення обороноздатності України та підтримку в її боротьбі за територіальну цілісність.

Що відомо про плани Латвії передати Україні найбільшу кількість безпілотників

Найбільша партія від латвійських виробників – 1 тис 400 безпілотників – готова до відправки в Україну. На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2 тис 700 безпілотників латвійської промисловості для України, - зазначив Спрудс.

Він підкреслив, що загалом Латвія вже передала Україні 3 тис бойових дронів різних типів і характеристик.

Латвія планує передати Україні рекордну кількість безпілотників
Дрони на озброєнні ЗСУ

Разом з латвійськими компаніями ми продовжимо надавати підтримку до перемоги України, - наголосив глава Міноборони Латвії.

Що відомо про військову допомогу Україні від інших партнерів

За інформацією журналістів видання Associated Press, США готують новий пакет військової допомоги Україні на суму у 125 млн доларів.

Зазначається, що у пакет увійдуть ракети для ППО, боєприпаси для РСЗВ HIMARS, протитанкові ракети Javelin та низка ПТРК інших типів.

Окрім цього США планують передати Україні обладнання для боротьби з безпілотниками і засобами радіоелектронної боротьби, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання.

Офіційні особи говорили на умовах анонімності, оскільки ця допомога не була оголошена публічно. Офіційне оголошення може з'явитися вже в п'ятницю, напередодні Дня Незалежності України. Зброя надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, а це означає, що вона береться зі складів Пентагону і може бути доставлена швидше, - підкреслюється у матеріалі видання.

Зазначається, що виділення нового пакету військової допомоги відбудеться на тлі успішного наступу ЗСУ у Курській області.

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