Що відомо про плани Латвії передати Україні найбільшу кількість безпілотників

Найбільша партія від латвійських виробників – 1 тис 400 безпілотників – готова до відправки в Україну. На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2 тис 700 безпілотників латвійської промисловості для України, - зазначив Спрудс. Поширити

Він підкреслив, що загалом Латвія вже передала Україні 3 тис бойових дронів різних типів і характеристик.

Дрони на озброєнні ЗСУ

Разом з латвійськими компаніями ми продовжимо надавати підтримку до перемоги України, - наголосив глава Міноборони Латвії. Поширити

Що відомо про військову допомогу Україні від інших партнерів

За інформацією журналістів видання Associated Press, США готують новий пакет військової допомоги Україні на суму у 125 млн доларів.

Зазначається, що у пакет увійдуть ракети для ППО, боєприпаси для РСЗВ HIMARS, протитанкові ракети Javelin та низка ПТРК інших типів.

Окрім цього США планують передати Україні обладнання для боротьби з безпілотниками і засобами радіоелектронної боротьби, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання.

Офіційні особи говорили на умовах анонімності, оскільки ця допомога не була оголошена публічно. Офіційне оголошення може з'явитися вже в п'ятницю, напередодні Дня Незалежності України. Зброя надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, а це означає, що вона береться зі складів Пентагону і може бути доставлена швидше, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що виділення нового пакету військової допомоги відбудеться на тлі успішного наступу ЗСУ у Курській області.