Официальные лица говорили на условиях анонимности, поскольку эта помощь не была объявлена публично. Официальное объявление может появиться уже в пятницу, в канун Дня Независимости Украины. Оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, а это означает, что оно берется из составов Пентагона и может быть доставлено быстрее, - подчеркивается в издании.