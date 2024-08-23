Латвия готовится передать Украине рекордное количество дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Латвия готовится передать Украине рекордное количество дронов

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Источник:  online.ua

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс анонсировал передачу Украине большего количества беспилотников от местных компаний-производителей.

Главные тезисы

  • Латвия готовится передать Украине рекордное количество дронов от местных производителей, что будет значительным шагом в поддержке украинских военных операций.
  • США также выделяют новый пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов для Украины, включая современное вооружение и ракеты для ПВО.
  • Официальное объявление о новом пакете помощи от США ожидается в ближайшее время, учитывая успешное наступление ВСУ в Курской области.
  • Латвия и США считают, что помощь в укреплении обороноспособности Украины является важным шагом в поддержке ее борьбы за территориальную целостность.
  • Латвия готовится отправить в Украину 1 тыс 400 беспилотников от местных производителей, что будет дополнением к уже переданным 3 тыс дронов разных типов и характеристик.

Что известно о планах Латвии передать Украине наибольшее количество беспилотников

Крупнейшая партия от латвийских производителей – 1400 беспилотников – готова к отправке в Украину. На этом завершается закупка Министерством обороны более 2 тыс. 700 беспилотников латвийской промышленности для Украины, - отметил Спрудс.

Он подчеркнул, что в целом Латвия уже передала Украине 3 тыс. боевых дронов разных типов и характеристик.

Латвия планирует передать Украине рекордное количество беспилотников
Дроны на вооружении ВСУ

Вместе с латвийскими компаниями мы продолжим оказывать поддержку победе Украины, - подчеркнул глава Минобороны Латвии.

Что известно о военной помощи Украине от других партнеров

По информации журналистов издания Associated Press, США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 125 млн долларов.

В пакет войдут ракеты для ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые ракеты Javelin и ряд ПТРК других типов.

Кроме этого, США планируют передать Украине оборудование для борьбы с беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование.

Официальные лица говорили на условиях анонимности, поскольку эта помощь не была объявлена публично. Официальное объявление может появиться уже в пятницу, в канун Дня Независимости Украины. Оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, а это означает, что оно берется из составов Пентагона и может быть доставлено быстрее, - подчеркивается в издании.

Выделение нового пакета военной помощи состоится на фоне успешного наступления ВСУ в Курской области.

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