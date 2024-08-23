Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс анонсировал передачу Украине большего количества беспилотников от местных компаний-производителей.
Главные тезисы
- Латвия готовится передать Украине рекордное количество дронов от местных производителей, что будет значительным шагом в поддержке украинских военных операций.
- США также выделяют новый пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов для Украины, включая современное вооружение и ракеты для ПВО.
- Официальное объявление о новом пакете помощи от США ожидается в ближайшее время, учитывая успешное наступление ВСУ в Курской области.
- Латвия и США считают, что помощь в укреплении обороноспособности Украины является важным шагом в поддержке ее борьбы за территориальную целостность.
- Латвия готовится отправить в Украину 1 тыс 400 беспилотников от местных производителей, что будет дополнением к уже переданным 3 тыс дронов разных типов и характеристик.
Что известно о планах Латвии передать Украине наибольшее количество беспилотников
Он подчеркнул, что в целом Латвия уже передала Украине 3 тыс. боевых дронов разных типов и характеристик.
Что известно о военной помощи Украине от других партнеров
По информации журналистов издания Associated Press, США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 125 млн долларов.
В пакет войдут ракеты для ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые ракеты Javelin и ряд ПТРК других типов.
Кроме этого, США планируют передать Украине оборудование для борьбы с беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование.
Выделение нового пакета военной помощи состоится на фоне успешного наступления ВСУ в Курской области.
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