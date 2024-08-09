БТРы и ЗРК. Литва предоставит Украине новый пакет военной помощи

9 августа министерство национальной обороны Литвы объявило о новом крупном пакете военной помощи Украине.
Главные тезисы
- Литва предоставляет Украине новый крупный пакет военной помощи, включающий боевую технику и другое вооружение.
- В августе Литва передаст Украине бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы и другое важное военное оборудование.
- Министр национальной обороны Литвы подчеркнул важность помощи в борьбе с агрессором и поддержку Украины.
Литва предоставит новую помощь Украине
Об этом сообщает министерство обороны Литвы.
Пакет военной помощи Украине также будет включать в себя боевую технику, зенитные комплексы, транспортное и логистическое оборудование и некоторое старое вооружение.
🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues to provide essential military aid to Ukraine: @Lithuanian_MoD is preparing another significant support package. In August, we will deliver combat equipment, anti-drone systems, transportation & logistical resources, also, some really necessary weaponry. pic.twitter.com/CkeDVDeYXs— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) August 9, 2024
Мы помогали, помогаем и будем помогать Украине бороться с агрессором, заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
В августе Литва передаст Украине:
14 бронетранспортеров М113;
зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами;
системы противодействия беспилотникам;
индивидуальные угнетатели беспилотников;
вездеходы с запасными частями;
грузовые прицепы;
20-тонные телескопические погрузчики;
колесные погрузчики;
винтовки;
боеприпасы;
дымовые шашки;
навесное оборудование и запчасти для оружия.
В этом году Литва предоставила Украине военную помощь на 115 млн евро
11 июля Украина получила от Литвы новую партию военной помощи.
В новый пакет помощи вошли:
раскладушки
патроны 5,56x45 мм
беспилотники.
В этом году Литва передала нашей стране бронетранспортеры M113, зимнее снаряжение, 155-мм боеприпасы, системы дистанционного подрыва RISE-1, бронетранспортеры M577, системы защиты от беспилотников и другое вооружение.
Вильнюс оказывает Киеву долгосрочную поддержку в сумме одного млрд евро.
В этом году уже было предоставлено около 115 млн. евро, и мы надеемся, что эта динамика сохранится.
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