БТРы и ЗРК. Литва предоставит Украине новый пакет военной помощи
Категория
Украина
Дата публикации

БТРы и ЗРК. Литва предоставит Украине новый пакет военной помощи

Lithuanian MOD
М113
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9 августа министерство национальной обороны Литвы объявило о новом крупном пакете военной помощи Украине.

Главные тезисы

  • Литва предоставляет Украине новый крупный пакет военной помощи, включающий боевую технику и другое вооружение.
  • В августе Литва передаст Украине бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы и другое важное военное оборудование.
  • Министр национальной обороны Литвы подчеркнул важность помощи в борьбе с агрессором и поддержку Украины.

Литва предоставит новую помощь Украине

Литва продолжает оказывать Украине необходимую военную помощь: министерство обороны Литвы готовит еще один крупный пакет поддержки. В августе мы доставим боевую технику, системы противодействия беспилотникам, транспортные и логистические ресурсы, а также некоторое действительно необходимое вооружение.

Об этом сообщает министерство обороны Литвы.

Пакет военной помощи Украине также будет включать в себя боевую технику, зенитные комплексы, транспортное и логистическое оборудование и некоторое старое вооружение.

Мы помогали, помогаем и будем помогать Украине бороться с агрессором, заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

В августе Литва передаст Украине:

  • 14 бронетранспортеров М113;

  • зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами;

  • системы противодействия беспилотникам;

  • индивидуальные угнетатели беспилотников;

  • вездеходы с запасными частями;

  • грузовые прицепы;

  • 20-тонные телескопические погрузчики;

  • колесные погрузчики;

  • винтовки;

  • боеприпасы;

  • дымовые шашки;

  • навесное оборудование и запчасти для оружия.

Кащюнас также подчеркнул, что Литва внесет свой вклад в коалицию противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией, передав Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

В этом году Литва предоставила Украине военную помощь на 115 млн евро

11 июля Украина получила от Литвы новую партию военной помощи.

В новый пакет помощи вошли:

  • раскладушки

  • патроны 5,56x45 мм

  • беспилотники.

В этом году Литва передала нашей стране бронетранспортеры M113, зимнее снаряжение, 155-мм боеприпасы, системы дистанционного подрыва RISE-1, бронетранспортеры M577, системы защиты от беспилотников и другое вооружение.

Вильнюс оказывает Киеву долгосрочную поддержку в сумме одного млрд евро.

В этом году уже было предоставлено около 115 млн. евро, и мы надеемся, что эта динамика сохранится.

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