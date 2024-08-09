БТРы и ЗРК. Литва предоставит Украине новый пакет военной помощи

Литва предоставит новую помощь Украине

Литва продолжает оказывать Украине необходимую военную помощь: министерство обороны Литвы готовит еще один крупный пакет поддержки. В августе мы доставим боевую технику, системы противодействия беспилотникам, транспортные и логистические ресурсы, а также некоторое действительно необходимое вооружение. Поделиться

Об этом сообщает министерство обороны Литвы.

Пакет военной помощи Украине также будет включать в себя боевую технику, зенитные комплексы, транспортное и логистическое оборудование и некоторое старое вооружение.

🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues to provide essential military aid to Ukraine: @Lithuanian_MoD is preparing another significant support package. In August, we will deliver combat equipment, anti-drone systems, transportation & logistical resources, also, some really necessary weaponry. pic.twitter.com/CkeDVDeYXs — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) August 9, 2024

Мы помогали, помогаем и будем помогать Украине бороться с агрессором, заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

В августе Литва передаст Украине:

14 бронетранспортеров М113;

зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами;

системы противодействия беспилотникам;

индивидуальные угнетатели беспилотников;

вездеходы с запасными частями;

грузовые прицепы;

20-тонные телескопические погрузчики;

колесные погрузчики;

винтовки;

боеприпасы;

дымовые шашки;

навесное оборудование и запчасти для оружия.

Кащюнас также подчеркнул, что Литва внесет свой вклад в коалицию противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией, передав Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Поделиться

В этом году Литва предоставила Украине военную помощь на 115 млн евро

11 июля Украина получила от Литвы новую партию военной помощи.

В новый пакет помощи вошли:

раскладушки

патроны 5,56x45 мм

беспилотники.

В этом году Литва передала нашей стране бронетранспортеры M113, зимнее снаряжение, 155-мм боеприпасы, системы дистанционного подрыва RISE-1, бронетранспортеры M577, системы защиты от беспилотников и другое вооружение.

Вильнюс оказывает Киеву долгосрочную поддержку в сумме одного млрд евро.