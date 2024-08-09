БТРи та ЗРК. Литва надасть Україні новий пакет військової допомоги

9 серпня міністерство національної оборони Литви оголосило про новий значний пакет військової допомоги Україні.
Головні тези:
- Литва надає новий значний пакет військової допомоги Україні, що включає бойову техніку, системи протидії безпілотникам та інше озброєння.
- У серпні Литва передасть Україні бронетранспортери, зенітно-ракетні комплекси, транспортне обладнання та інше важливе військове обладнання.
- Литва активно долучається до коаліції протиповітряної оборони та спільно з Німеччиною, США та Францією надає Україні системи протиповітряної оборони.
Литва надає нову допомогу Україні
Про це інформує міністерство оборони Литви.
Пакет військової допомоги Україні також включатиме бойову техніку, зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання й деяке старе озброєння.
🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues to provide essential military aid to Ukraine: @Lithuanian_MoD is preparing another significant support package. In August, we will deliver combat equipment, anti-drone systems, transportation & logistical resources, also, some really necessary weaponry. pic.twitter.com/CkeDVDeYXs— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) August 9, 2024
Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні боротися з агресором, — заявив міністр національної оборони Литви Лауринас Кащюнас.
У серпні Литва передасть Україні:
14 бронетранспортерів М113;
зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами;
системи протидії безпілотникам;
індивідуальні пригнічувачі безпілотників;
всюдиходи із запасними частинами;
вантажні причепи;
20-тонні телескопічні навантажувачі;
колісні навантажувачі;
гвинтівки;
боєприпаси;
димові шашки;
навісне обладнання та запчастини до зброї.
Цього року Литва надала Україні військову допомогу на 115 млн євро
11 липня Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги.
До нового пакету допомоги ввійшли:
розкладачки
патрони 5,56x45 мм
безпілотники.
Зазначимо, що у цьому році Литва передала нашій країні бронетранспортери M113, зимове спорядження, 155-мм боєприпаси, системи дистанційного підриву RISE-1, бронетранспортери M577, системи захисту від безпілотників та інше озброєння.
Вільнюс надає Києву довгострокову підтримку на суму одного млрд євро.
Цього року вже було надано близько 115 млн євро, і ми сподіваємося, що ця динаміка збережеться.
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