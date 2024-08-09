БТРи та ЗРК. Литва надасть Україні новий пакет військової допомоги
Категорія
Україна
Дата публікації

БТРи та ЗРК. Литва надасть Україні новий пакет військової допомоги

Lithuanian MOD
М113

9 серпня міністерство національної оборони Литви оголосило про новий значний пакет військової допомоги Україні.

Головні тези:

  • Литва надає новий значний пакет військової допомоги Україні, що включає бойову техніку, системи протидії безпілотникам та інше озброєння.
  • У серпні Литва передасть Україні бронетранспортери, зенітно-ракетні комплекси, транспортне обладнання та інше важливе військове обладнання.
  • Литва активно долучається до коаліції протиповітряної оборони та спільно з Німеччиною, США та Францією надає Україні системи протиповітряної оборони.

Литва надає нову допомогу Україні

Литва продовжує надавати Україні необхідну військову допомогу: міністерство оборони Литви готує ще один значний пакет підтримки. У серпні ми доставимо бойову техніку, системи протидії безпілотникам, транспортні та логістичні ресурси, а також деяке дійсно необхідне озброєння.

Про це інформує міністерство оборони Литви.

Пакет військової допомоги Україні також включатиме бойову техніку, зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання й деяке старе озброєння.

Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні боротися з агресором, — заявив міністр національної оборони Литви Лауринас Кащюнас.

У серпні Литва передасть Україні:

  • 14 бронетранспортерів М113;

  • зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами;

  • системи протидії безпілотникам;

  • індивідуальні пригнічувачі безпілотників;

  • всюдиходи із запасними частинами;

  • вантажні причепи;

  • 20-тонні телескопічні навантажувачі;

  • колісні навантажувачі;

  • гвинтівки;

  • боєприпаси;

  • димові шашки;

  • навісне обладнання та запчастини до зброї.

Кащюнас також підкреслив, що Литва зробить свій внесок у коаліцію протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США і Францією, передавши Україні системи протиповітряної оборони ближнього радіусу дії.

Цього року Литва надала Україні військову допомогу на 115 млн євро

11 липня Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги.

До нового пакету допомоги ввійшли:

  • розкладачки

  • патрони 5,56x45 мм

  • безпілотники.

Зазначимо, що у цьому році Литва передала нашій країні бронетранспортери M113, зимове спорядження, 155-мм боєприпаси, системи дистанційного підриву RISE-1, бронетранспортери M577, системи захисту від безпілотників та інше озброєння. 

Вільнюс надає Києву довгострокову підтримку на суму одного млрд євро.

 Цього року вже було надано близько 115 млн євро, і ми сподіваємося, що ця динаміка збережеться.

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