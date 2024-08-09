БТРи та ЗРК. Литва надасть Україні новий пакет військової допомоги

Литва надає нову допомогу Україні

Литва продовжує надавати Україні необхідну військову допомогу: міністерство оборони Литви готує ще один значний пакет підтримки. У серпні ми доставимо бойову техніку, системи протидії безпілотникам, транспортні та логістичні ресурси, а також деяке дійсно необхідне озброєння. Поширити

Про це інформує міністерство оборони Литви.

Пакет військової допомоги Україні також включатиме бойову техніку, зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання й деяке старе озброєння.

🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues to provide essential military aid to Ukraine: @Lithuanian_MoD is preparing another significant support package. In August, we will deliver combat equipment, anti-drone systems, transportation & logistical resources, also, some really necessary weaponry. pic.twitter.com/CkeDVDeYXs — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) August 9, 2024

Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні боротися з агресором, — заявив міністр національної оборони Литви Лауринас Кащюнас.

У серпні Литва передасть Україні:

14 бронетранспортерів М113;

зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами;

системи протидії безпілотникам;

індивідуальні пригнічувачі безпілотників;

всюдиходи із запасними частинами;

вантажні причепи;

20-тонні телескопічні навантажувачі;

колісні навантажувачі;

гвинтівки;

боєприпаси;

димові шашки;

навісне обладнання та запчастини до зброї.

Кащюнас також підкреслив, що Литва зробить свій внесок у коаліцію протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США і Францією, передавши Україні системи протиповітряної оборони ближнього радіусу дії. Поширити

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11 липня Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги.

До нового пакету допомоги ввійшли:

розкладачки

патрони 5,56x45 мм

безпілотники.

Зазначимо, що у цьому році Литва передала нашій країні бронетранспортери M113, зимове спорядження, 155-мм боєприпаси, системи дистанційного підриву RISE-1, бронетранспортери M577, системи захисту від безпілотників та інше озброєння.

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