Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи. Что туда вошло

15 августа в Украину поступила военная помощь от Литвы: ВСУ получили погрузчики, прицепы и раскладные кровати.

Литва предоставила Украине новую военную помощь

Литва продолжает оказывать непрерывную военную помощь Украине. 15 августа в охваченную войной страну прибыли погрузчики, прицепы и раскладные кровати для украинской армии.

Об этом сообщает минобороны Литвы.

В ведомстве отметили, что в августе они запланировали доставить в Украину:

14 бронетранспортеров М113,

зенитные ракетные установки малой дальности,

зенитные комплексы,

зенитные индивидуальные подавители,

вездеходы с запасными частями,

погрузчики,

винтовки,

боеприпасы,

дымовые шашки,

навесное оборудование,

запчасти к оружию.

В целом, с начала полномасштабного вторжения Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 641 млн евро, а общая поддержка превысила 1 млрд евро.

Литва объявила о новом пакете помощи для Украины

9 августа министерство национальной обороны Литвы объявило о новом значительном пакете военной помощи Украине

Литва продолжает оказывать Украине необходимую военную помощь: министерство обороны Литвы готовит еще один крупный пакет поддержки. В августе мы доставим боевую технику, системы противодействия беспилотникам, транспортные и логистические ресурсы, а также некоторое действительно необходимое вооружение. Поделиться

Пакет военной помощи Украине также будет включать в себя боевую технику, зенитные комплексы, транспортное и логистическое оборудование и некоторое старое вооружение.

Мы помогали, помогаем и будем помогать Украине бороться с агрессором, заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Кащюнас также подчеркнул, что Литва внесет свой вклад в коалицию противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией, передав Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.