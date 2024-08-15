Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи. Что туда вошло
Категория
Мир
Дата публикации

Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи. Что туда вошло

Министерство обороны Литвы
Помощь
Читати українською

15 августа в Украину поступила военная помощь от Литвы: ВСУ получили погрузчики, прицепы и раскладные кровати.

Главные тезисы

  • Новый пакет военной помощи от Литвы включает разнообразную технику и вооружение для Украины, включая бронетранспортеры, зенитные установки и винтовки.
  • Литва заявила о постоянной поддержке Украины в противостоянии с Россией.
  • Министерство обороны Литвы готовит к доставке боевую технику, системы противодействия беспилотникам и логистические ресурсы, продолжая помогать в борьбе Украины с агрессором.

Литва предоставила Украине новую военную помощь

Литва продолжает оказывать непрерывную военную помощь Украине. 15 августа в охваченную войной страну прибыли погрузчики, прицепы и раскладные кровати для украинской армии.

Об этом сообщает минобороны Литвы.

В ведомстве отметили, что в августе они запланировали доставить в Украину:

  • 14 бронетранспортеров М113,

  • зенитные ракетные установки малой дальности,

  • зенитные комплексы,

  • зенитные индивидуальные подавители,

  • вездеходы с запасными частями,

  • погрузчики,

  • винтовки,

  • боеприпасы,

  • дымовые шашки,

  • навесное оборудование,

  • запчасти к оружию.

В целом, с начала полномасштабного вторжения Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 641 млн евро, а общая поддержка превысила 1 млрд евро.

Литва объявила о новом пакете помощи для Украины

9 августа министерство национальной обороны Литвы объявило о новом значительном пакете военной помощи Украине

Литва продолжает оказывать Украине необходимую военную помощь: министерство обороны Литвы готовит еще один крупный пакет поддержки. В августе мы доставим боевую технику, системы противодействия беспилотникам, транспортные и логистические ресурсы, а также некоторое действительно необходимое вооружение.

Пакет военной помощи Украине также будет включать в себя боевую технику, зенитные комплексы, транспортное и логистическое оборудование и некоторое старое вооружение.

Мы помогали, помогаем и будем помогать Украине бороться с агрессором, заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Кащюнас также подчеркнул, что Литва внесет свой вклад в коалицию противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией, передав Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Литва выделит Украине почти 13 млн евро на восстановление страны
Литва выделит Украине почти 13 млн евро на восстановление страны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Литва передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Как это повлияет на энергетику
Литва передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Как это повлияет на энергетику
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
БТРы и ЗРК. Литва предоставит Украине новый пакет военной помощи
Lithuanian MOD
М113

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?