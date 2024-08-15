Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи. Что туда вошло

15 августа в Украину поступила военная помощь от Литвы: ВСУ получили погрузчики, прицепы и раскладные кровати.
Главные тезисы
- Новый пакет военной помощи от Литвы включает разнообразную технику и вооружение для Украины, включая бронетранспортеры, зенитные установки и винтовки.
- Литва заявила о постоянной поддержке Украины в противостоянии с Россией.
- Министерство обороны Литвы готовит к доставке боевую технику, системы противодействия беспилотникам и логистические ресурсы, продолжая помогать в борьбе Украины с агрессором.
Литва предоставила Украине новую военную помощь
Литва продолжает оказывать непрерывную военную помощь Украине. 15 августа в охваченную войной страну прибыли погрузчики, прицепы и раскладные кровати для украинской армии.
Об этом сообщает минобороны Литвы.
В ведомстве отметили, что в августе они запланировали доставить в Украину:
14 бронетранспортеров М113,
зенитные ракетные установки малой дальности,
зенитные комплексы,
зенитные индивидуальные подавители,
вездеходы с запасными частями,
погрузчики,
винтовки,
боеприпасы,
дымовые шашки,
навесное оборудование,
запчасти к оружию.
В целом, с начала полномасштабного вторжения Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 641 млн евро, а общая поддержка превысила 1 млрд евро.
Литва объявила о новом пакете помощи для Украины
9 августа министерство национальной обороны Литвы объявило о новом значительном пакете военной помощи Украине
Пакет военной помощи Украине также будет включать в себя боевую технику, зенитные комплексы, транспортное и логистическое оборудование и некоторое старое вооружение.
Мы помогали, помогаем и будем помогать Украине бороться с агрессором, заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
Кащюнас также подчеркнул, что Литва внесет свой вклад в коалицию противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией, передав Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.
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