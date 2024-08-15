Литва надала Україні новий пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

15 серпня до України надійшла військова допомога від Литви: ЗСУ отримали навантажувачі, причепи та розкладні ліжка.

Литва надала Україні нову військову допомогу

Литва продовжує надавати безперервну військову допомогу Україні. 15 серпня до охопленої війною країни прибули навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для української армії.

Про це інформує міноборони Литви.

У відомстві вказали, що загалом у серпні вони запланували доставити до України:

14 бронетранспортерів М113,

зенітні ракетні установки малої дальності,

зенітні комплекси,

зенітні індивідуальні придушувачі,

всюдиходи із запасними частинами,

навантажувачі,

гвинтівки,

боєприпаси,

димові шашки,

навісне обладнання,

запчастини до зброї.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 641 млн євро, а загальна підтримка перевищила 1 млрд євро.

Литва оголосила про новий пакет допомоги для України

9 серпня міністерство національної оборони Литви оголосило про новий значний пакет військової допомоги Україні

Литва продовжує надавати Україні необхідну військову допомогу: міністерство оборони Литви готує ще один значний пакет підтримки. У серпні ми доставимо бойову техніку, системи протидії безпілотникам, транспортні та логістичні ресурси, а також деяке дійсно необхідне озброєння. Поширити

Пакет військової допомоги Україні також включатиме бойову техніку, зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання й деяке старе озброєння.

Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні боротися з агресором, — заявив міністр національної оборони Литви Лауринас Кащюнас.

Кащюнас також підкреслив, що Литва зробить свій внесок у коаліцію протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США і Францією, передавши Україні системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії.