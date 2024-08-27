Українська армія дронів стала ключем успіху операції на Курщині

Українські дрони відіграли ключову роль у здійсненні операції на Курщині. Безпілотники спочатку визначали місця, де удар буде ефективним, а тепер допомагають блокувати російські війська.
Головні тези:
- Українські дрони відіграли ключову роль в розвідці та ударах під час операції на Курщині, розкриваючи місця для ефективних наступів та блокування ворожих військ.
- Дрони координували удари Himars, які знищили мости та залишили в пастці тисячі російських солдатів, допомагаючи українським військам.
- Невід'ємною складовою української армії став дрон “Баба-Яга”, яка допомагає в знищенні ворожих позицій та створює психологічний тиск на російських солдатів.
- Застосування дронів не лише допомагає українським військам на полі бою, а й демонструє їхню технологічну передовість та ефективність у веденні війни.
Як дрони допомогли ЗСУ під час операції на Курщині
Як зазначає видання, дрони фіксують всі дії росіян. Інформація оперативно передається команді, яка керує ударами Himars.
Завдяки розвідувальним даним, зібраним дронами, українські війська змогли розпочати наступ у Курській області Росії, захопивши сотні квадратних кілометрів території. Безпілотники, такі як Phantom британського виробництва, надавали критичну інформацію про те, де і коли буде успішним наземний наступ.
Також як зазначає видання дрони тепер активно допомагають ізолювати російські сили, змушуючи їх здаватися.
За останні десять днів українські безпілотники координували удари Himars, які знищили всі три постійні мости через річку Сейм, залишивши в пастці близько 3000 російських солдатів, здебільшого призовників. Щоночі російські інженери намагаються перекинути нові понтони, але дрони оперативно виявляють їх, після чого в справу вступають Himars.
Аеророзвідники постійно сканують зображення, шукаючи зброю для знищення. Дрони продовжують відстежувати нові цілі для ударів.
Чому російські окупанти бояться українського дрона “Баба-Яга”
Заступник командира з озброєння батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр ім. Кошового отамана Івана Сірка “Аякс” в інтерв'ю Online.UA розповів, як українські військові знищують солдатів РФ дроном “Баба-Яга”.
Як зазначив “Аякс”, “Баба-Яга” — це бомбер. Через те, що він дуже великий, його застосовують лише вночі, бо вдень його дуже легко збити.
Український захисник підкреслює, що феноменом “Баби-Яги” є те, що російська армія так і не почала застосувати цей дрон проти ЗСУ.
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