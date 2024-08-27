Українська армія дронів стала ключем успіху операції на Курщині

Українські дрони відіграли ключову роль у здійсненні операції на Курщині. Безпілотники спочатку визначали місця, де удар буде ефективним, а тепер допомагають блокувати російські війська.

Як дрони допомогли ЗСУ під час операції на Курщині

Як зазначає видання, дрони фіксують всі дії росіян. Інформація оперативно передається команді, яка керує ударами Himars.

Завдяки розвідувальним даним, зібраним дронами, українські війська змогли розпочати наступ у Курській області Росії, захопивши сотні квадратних кілометрів території. Безпілотники, такі як Phantom британського виробництва, надавали критичну інформацію про те, де і коли буде успішним наземний наступ.

Рої безпілотників змогли придушити радіоелектронний захист Росії, що дало змогу українській бронетехніці прорвати оборону та закріпитися на нових позиціях, які можуть стати важливим фактором у майбутніх переговорах. Поширити

Також як зазначає видання дрони тепер активно допомагають ізолювати російські сили, змушуючи їх здаватися.

За останні десять днів українські безпілотники координували удари Himars, які знищили всі три постійні мости через річку Сейм, залишивши в пастці близько 3000 російських солдатів, здебільшого призовників. Щоночі російські інженери намагаються перекинути нові понтони, але дрони оперативно виявляють їх, після чого в справу вступають Himars.

Аеророзвідники постійно сканують зображення, шукаючи зброю для знищення. Дрони продовжують відстежувати нові цілі для ударів.

Чому російські окупанти бояться українського дрона “Баба-Яга”

Заступник командира з озброєння батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр ім. Кошового отамана Івана Сірка “Аякс” в інтерв'ю Online.UA розповів, як українські військові знищують солдатів РФ дроном “Баба-Яга”.

Як зазначив “Аякс”, “Баба-Яга” — це бомбер. Через те, що він дуже великий, його застосовують лише вночі, бо вдень його дуже легко збити.

Коли вона піднімається в повітря, збити її дуже легко. Відповідно, застосовується тільки вночі, тому всі нічні бомбери назвали “Бабою-Ягою”. Чому “Баба-Яга”? Бог його знає, це пішло з перехватів. Вона реально вселяла в росіян жах дуже довгий час. Тому що справді, коли таке щось гуде в тебе над головою, і ще й потім 10 кг скидає на тебе — це справді демотивує, — розповів “Аякс”. Поширити