ЗСУ взяли в полон майже 600 військових РФ в межах операції на Курщині — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ взяли в полон майже 600 військових РФ в межах операції на Курщині — Сирський

ЗСУ взяли в полон майже 600 військових РФ в межах операції на Курщині — Сирський
Джерело:  online.ua

З початку операції у Курській області РФ, Україна взяла у полон 594 російських солдатів й наразі контролює понад 100 населених пунктів.

Головні тези:

 

  • Сирський розповів про нові деталі операції, зазначивши про успішне просування в рамках Курської операції.
  • Україна частково досягла цілей на Курщині, включаючи переміщення військ РФ з інших напрямків та підірвання риторики про поразку України.
  • Плани України на Курщині включають посилення позицій перед мирними домовленостями та запобігання російській окупації Сумської області.
  • Президент Зеленський відзначив, що наступ ЗСУ на Курщині завадив планам російських окупантів.

Сирський розповів нові деталі щодо операції ЗСУ на Курщині

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час Форуму "Україна 2024. Незалежність", Сили оборони продовжують просування в рамках Курської операції.

На сьогодні нами взято під контроль 1294 кв км території — це 100 населених пунктів… Ми також суттєво поповнили обмінний фонд: на сьогодні на цьому напрямку в полон взято 594 військовослужбовці ЗС РФ.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Сирський зазначив, що одним з завдань курської операції було відволікання значних сил росіян з інших напрямків — зокрема, з Покровського і Курахівського.  

На цей час ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців РФ вже перекинули на Курський напрямок, і ця цифра зростає, — сказав головком.

Він також наголосив, що росіяни намагаються знімати частини з інших напрямків, але на Покровському напрямку навпаки збільшують свої зусилля.

Які цілі Україна частково досягла на Курщині

Як зазначає видання WSJ, хоча Зеленський заявив, що мета операції в Курську частково полягає у створенні "буферної зони", у Пентагоні залишаються питання — чи планує Україна розширювати цю зону і як саме.

Крім того, американські чиновники не впевнені, чи зможе Україна утримати захоплену територію.

За словами американських чиновників, українська мета в Курську має три складові:

  1. Змусити Росію перекинути війська зі східних регіонів України

  2. Підірвати риторику про поразку України на полі бою

  3. Покращити переговорні позиції перед можливими мирними домовленостями.

Наразі всі три цілі частково досягнуті, — повідомляє видання.

Президент України Володимир Зеленський раніше підкреслив, що наступ ЗСУ на Курщині зірвав плани російських окупантів з вторгнення на територію Сумської області.

Ми запобігли оточенню частини Сумської області та бажанню окупувати Суми. Хтось казав, що ми розігруємо це як карту для діалогу. Ми не розігруємо ніяку карту, — підкреслив президент.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські сили збили дроном російський Мі-8 на Курщині — фото
Мі-8
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський повідомив про нові успіхи ЗСУ на Курщині
Володимир Зеленський
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українська армія дронів стала ключем успіху операції на Курщині
Українська армія дронів стала ключем успіху операції на Курщині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?