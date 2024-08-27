ЗСУ взяли в полон майже 600 військових РФ в межах операції на Курщині — Сирський

З початку операції у Курській області РФ, Україна взяла у полон 594 російських солдатів й наразі контролює понад 100 населених пунктів.
Головні тези:
- Сирський розповів про нові деталі операції, зазначивши про успішне просування в рамках Курської операції.
- Україна частково досягла цілей на Курщині, включаючи переміщення військ РФ з інших напрямків та підірвання риторики про поразку України.
- Плани України на Курщині включають посилення позицій перед мирними домовленостями та запобігання російській окупації Сумської області.
- Президент Зеленський відзначив, що наступ ЗСУ на Курщині завадив планам російських окупантів.
Сирський розповів нові деталі щодо операції ЗСУ на Курщині
Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час Форуму "Україна 2024. Незалежність", Сили оборони продовжують просування в рамках Курської операції.
Сирський зазначив, що одним з завдань курської операції було відволікання значних сил росіян з інших напрямків — зокрема, з Покровського і Курахівського.
Він також наголосив, що росіяни намагаються знімати частини з інших напрямків, але на Покровському напрямку навпаки збільшують свої зусилля.
Які цілі Україна частково досягла на Курщині
Як зазначає видання WSJ, хоча Зеленський заявив, що мета операції в Курську частково полягає у створенні "буферної зони", у Пентагоні залишаються питання — чи планує Україна розширювати цю зону і як саме.
Крім того, американські чиновники не впевнені, чи зможе Україна утримати захоплену територію.
За словами американських чиновників, українська мета в Курську має три складові:
Змусити Росію перекинути війська зі східних регіонів України
Підірвати риторику про поразку України на полі бою
Покращити переговорні позиції перед можливими мирними домовленостями.
Наразі всі три цілі частково досягнуті, — повідомляє видання.
Президент України Володимир Зеленський раніше підкреслив, що наступ ЗСУ на Курщині зірвав плани російських окупантів з вторгнення на територію Сумської області.
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