ЗСУ взяли в полон майже 600 військових РФ в межах операції на Курщині — Сирський

З початку операції у Курській області РФ, Україна взяла у полон 594 російських солдатів й наразі контролює понад 100 населених пунктів.

Сирський розповів нові деталі щодо операції ЗСУ на Курщині

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час Форуму "Україна 2024. Незалежність", Сили оборони продовжують просування в рамках Курської операції.

На сьогодні нами взято під контроль 1294 кв км території — це 100 населених пунктів… Ми також суттєво поповнили обмінний фонд: на сьогодні на цьому напрямку в полон взято 594 військовослужбовці ЗС РФ. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Сирський зазначив, що одним з завдань курської операції було відволікання значних сил росіян з інших напрямків — зокрема, з Покровського і Курахівського.

На цей час ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців РФ вже перекинули на Курський напрямок, і ця цифра зростає, — сказав головком. Поширити

Він також наголосив, що росіяни намагаються знімати частини з інших напрямків, але на Покровському напрямку навпаки збільшують свої зусилля.

Які цілі Україна частково досягла на Курщині

Як зазначає видання WSJ, хоча Зеленський заявив, що мета операції в Курську частково полягає у створенні "буферної зони", у Пентагоні залишаються питання — чи планує Україна розширювати цю зону і як саме.

Крім того, американські чиновники не впевнені, чи зможе Україна утримати захоплену територію.

За словами американських чиновників, українська мета в Курську має три складові:

Змусити Росію перекинути війська зі східних регіонів України Підірвати риторику про поразку України на полі бою Покращити переговорні позиції перед можливими мирними домовленостями.

Наразі всі три цілі частково досягнуті, — повідомляє видання.

Президент України Володимир Зеленський раніше підкреслив, що наступ ЗСУ на Курщині зірвав плани російських окупантів з вторгнення на територію Сумської області.