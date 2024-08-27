Курська операція ЗСУ. Британський генерал описав 3 сценарії розвитку подій

Як вважає колишній заступник начальника штабу оборони Великої Британії, генерал Саймон Мейолл, контрнаступ Збройних сил України на російській Курщині може розвиватися по-різному. Загалом існує щонайменше 3 шляхи.

Чого чекати від Курської операції ЗСУ

За словами британського генерала, перший сценарій передбачає, що українські сили успішно продовжать свій контрнаступ у Курській області РФ.

Це, цілком ймовірно призведе до того, що бійці ЗСУ суттєво розхитають російську оборону та створять ще більше проблем для нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Вони (ЗСУ — ред.) могли б знаходитися там і відволікати росіян від лінії фронту... Або, звісно, це може мати неприємні наслідки для українців, тому що вони ввезли доволі багато іноземної техніки, і вони можуть перебувати там, не чинячи реального впливу на те, що відбувається на Донбасі, — припустив Саймон Мейолл. Поширити

Він також звернув увагу на те, що неочікуваний та успішний прорив українських воїнів на російську територію — це "важлива демонстрація" Заходу, що Україна не буде сидіти склавши руки у війні на виснаження.

Вони будуть маневрувати, вони перейдуть у наступ, вони застануть росіян зненацька... Вони будуть використовувати техніку, яку їм дали, щоб продовжувати змінювати динаміку, — озвучив свій прогноз британський генерал. Поширити

ЗСУ змогли відтягнути десятки тисяч солдатів РФ з України

Про це 27 серпня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він офіційно підтвердив, що Курська операція відволікла з українських територій значну кількість військовослужбовців РФ.

Зараз ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинута на курський напрямок і ця цифра зростає. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, таким чином українські воїни змогли реалізувати одну з головних цілей Курської операції, яка досі триває на ворожій території.

Що важливо розуміти, насамперед це стосується Покровського, Курахівського напрямів.