Курська операція ЗСУ. Британський генерал описав 3 сценарії розвитку подій

Як вважає колишній заступник начальника штабу оборони Великої Британії, генерал Саймон Мейолл, контрнаступ Збройних сил України на російській Курщині може розвиватися по-різному. Загалом існує щонайменше 3 шляхи.
Головні тези:
- Успішний контрнаступ українських сил може суттєво розхитати російську оборону та створити проблеми для Путіна.
- Курська операція ЗСУ відтягнула близько 30 тисяч військовослужбовців РФ з українських територій.
- Українські воїни уже змогли досягти одну з головних цілей Курської операції.
Чого чекати від Курської операції ЗСУ
За словами британського генерала, перший сценарій передбачає, що українські сили успішно продовжать свій контрнаступ у Курській області РФ.
Це, цілком ймовірно призведе до того, що бійці ЗСУ суттєво розхитають російську оборону та створять ще більше проблем для нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.
Він також звернув увагу на те, що неочікуваний та успішний прорив українських воїнів на російську територію — це "важлива демонстрація" Заходу, що Україна не буде сидіти склавши руки у війні на виснаження.
ЗСУ змогли відтягнути десятки тисяч солдатів РФ з України
Про це 27 серпня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Він офіційно підтвердив, що Курська операція відволікла з українських територій значну кількість військовослужбовців РФ.
За словами Сирського, таким чином українські воїни змогли реалізувати одну з головних цілей Курської операції, яка досі триває на ворожій території.
Що важливо розуміти, насамперед це стосується Покровського, Курахівського напрямів.
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