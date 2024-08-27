Курська операція ЗСУ. Британський генерал описав 3 сценарії розвитку подій
Категорія
Україна
Дата публікації

Курська операція ЗСУ. Британський генерал описав 3 сценарії розвитку подій

ЗСУ
Джерело:  Sky News

Як вважає колишній заступник начальника штабу оборони Великої Британії, генерал Саймон Мейолл, контрнаступ Збройних сил України на російській Курщині може розвиватися по-різному. Загалом існує щонайменше 3 шляхи.

Головні тези:

  • Успішний контрнаступ українських сил може суттєво розхитати російську оборону та створити проблеми для Путіна.
  • Курська операція ЗСУ відтягнула близько 30 тисяч військовослужбовців РФ з українських територій.
  • Українські воїни уже змогли досягти одну з головних цілей Курської операції.

Чого чекати від Курської операції ЗСУ

За словами британського генерала, перший сценарій передбачає, що українські сили успішно продовжать свій контрнаступ у Курській області РФ.

Це, цілком ймовірно призведе до того, що бійці ЗСУ суттєво розхитають російську оборону та створять ще більше проблем для нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Вони (ЗСУ — ред.) могли б знаходитися там і відволікати росіян від лінії фронту... Або, звісно, це може мати неприємні наслідки для українців, тому що вони ввезли доволі багато іноземної техніки, і вони можуть перебувати там, не чинячи реального впливу на те, що відбувається на Донбасі, — припустив Саймон Мейолл.

Він також звернув увагу на те, що неочікуваний та успішний прорив українських воїнів на російську територію — це "важлива демонстрація" Заходу, що Україна не буде сидіти склавши руки у війні на виснаження.

Вони будуть маневрувати, вони перейдуть у наступ, вони застануть росіян зненацька... Вони будуть використовувати техніку, яку їм дали, щоб продовжувати змінювати динаміку, — озвучив свій прогноз британський генерал.

ЗСУ змогли відтягнути десятки тисяч солдатів РФ з України

Про це 27 серпня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він офіційно підтвердив, що Курська операція відволікла з українських територій значну кількість військовослужбовців РФ.

Зараз ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинута на курський напрямок і ця цифра зростає.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, таким чином українські воїни змогли реалізувати одну з головних цілей Курської операції, яка досі триває на ворожій території.

Що важливо розуміти, насамперед це стосується Покровського, Курахівського напрямів.

Звичайно, ворог це розуміє, тому він зосереджує основні зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровані найбільш боєздатні його частини, — додав головнокомандувач ЗСУ.

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