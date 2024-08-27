РФ перекинула з України 30 тис солдатів завдяки Курській операції ЗСУ

Операція ЗСУ на Курщині змусив Кремль перекинути 30 тис російських солдатів з України на цей напрямок.
Головні тези:
- Курська операція ЗСУ змусила Кремль перекинути близько 30 тисяч російських солдатів з України на курський напрямок.
- Згідно з повідомленням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, перекидання сил противника спричинило збільшення напруженості на Покровському напрямку.
- Протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень, де українські захисники відбили численні штурмові дії від окупантів.
- Українські військові продовжують утримувати оборонні рубежі і позиції на різних напрямках, завдаючи ворогу втрат.
Як Курська операція ЗСУ змінила ситуацію на фронті
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Курська операція відволікла значну кількість військовослужбовців РФ.
Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що противник намагається знімати частини з інших напрямків, а на Покровському напрямку навпаки збільшує свої зусилля.
Олександр Сирський також повідомив, що одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз і було відволікання значних сил противника з інших напрямків.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.
На Лиманському напрямку наші війська відбили 20 атак окупантів в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського.
На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито сім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька і Нью-Йорка.
На Покровському напрямку наші захисники відбивали 60 штурмових дій в районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка та Карлівка. Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат.
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