РФ перекинула з України 30 тис солдатів завдяки Курській операції ЗСУ

Операція ЗСУ на Курщині змусив Кремль перекинути 30 тис російських солдатів з України на цей напрямок.

Як Курська операція ЗСУ змінила ситуацію на фронті

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Курська операція відволікла значну кількість військовослужбовців РФ.

Зараз ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинута на курський напрямок і ця цифра зростає. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що противник намагається знімати частини з інших напрямків, а на Покровському напрямку навпаки збільшує свої зусилля.

Наші воїни роблять все задля безпеки цивільного населення, щодня тривають жорсткі бої, це зона нашої особливої уваги, — сказав Сирський. Поширити

Олександр Сирський також повідомив, що одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз і було відволікання значних сил противника з інших напрямків.

В пергу чергу це стосується Покровського, Курахівського напрямів. Звичайно, ворог це розуміє, тому він зосереджує основні зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровані найбільш боєздатні його частини, — сказав Сирський. Поширити

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 20 атак окупантів в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито сім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька і Нью-Йорка.