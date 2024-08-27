РФ перебросила из Украины 30 тыс солдат благодаря Курской операции ВСУ

Операция ВСУ в Курщине заставила Кремль перебросить 30 тыс российских солдат из Украины на это направление.
Главные тезисы
- Операция ВСУ в Курщине привела к переброске 30 тыс российских солдат из Украины на Курское направление.
- Главнокомандующий ВСУ отмечает, что успешная наступательная операция отвлекла силы противника с других направлений.
- Обстановка на фронте остается напряженной: за последние сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.
- Украинские защитники активно противостоят врагу и делают все возможное для удержания оборонных позиций.
Как Курская операция ВСУ изменила ситуацию на фронте
Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Курская операция отвлекла значительное количество военнослужащих РФ.
Главнокомандующий ВСУ также отметил, что противник пытается снимать части по другим направлениям, а на Покровском направлении наоборот увеличивает свои усилия.
Александр Сырский также сообщил, что одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника по другим направлениям.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.
На Купянском направлении количество атак в сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.
На Лиманском направлении наши войска отразили 20 атак окупантов в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского.
На Северском направлении Силами обороны Украины отражены семь штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.
На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецкая и Нью-Йорка.
На Покровском направлении наши защитники отражали 60 штурмовых действий в районах населенных пунктов Калиново, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка и Карловка. Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери.
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