РФ перебросила из Украины 30 тыс солдат благодаря Курской операции ВСУ

Операция ВСУ в Курщине заставила Кремль перебросить 30 тыс российских солдат из Украины на это направление.

Как Курская операция ВСУ изменила ситуацию на фронте

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Курская операция отвлекла значительное количество военнослужащих РФ.

Сейчас мы можем констатировать, что около 30 тысяч военнослужащих уже опрокинуто на курское направление, и эта цифра растет. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что противник пытается снимать части по другим направлениям, а на Покровском направлении наоборот увеличивает свои усилия.

Наши воины делают все для безопасности гражданского населения, ежедневно продолжаются жесткие бои, это зона нашего особого внимания, — сказал Сырский. Поделиться

Александр Сырский также сообщил, что одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника по другим направлениям.

В первую очередь это касается Покровского, Кураховского направлений. Конечно, враг это понимает, поэтому он сосредотачивает основные усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы его боеспособные части, — сказал Сырский. Поделиться

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.

На Купянском направлении количество атак в сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 20 атак окупантов в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражены семь штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецкая и Нью-Йорка.