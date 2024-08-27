За інформацією Генштабу, українські військові від початку доби провели 85 боєзіткнень з окупантами зі злочинної армії РФ на фронті.
Головні тези:
- ЗСУ провели 85 боєзіткнень з окупантами з російської армії на сході України.
- Українські військові відбили всі 15 спроб намагань ворога штурмувати позиції на Харківщині.
- На Донеччині відбулися 7 неуспішних спроб ворожих атак на позиції ЗСУ неподалік від різних населених пунктів.
- У Запорізькій області та Херсонській області також зафіксовані безуспішні намагання атак російських окупантів на позиції ЗСУ.
- Ситуація на сході України залишається напруженою, і ЗСУ успішно відстоюють свої позиції.
Що відомо про ситуацію на східному фронті
Зазначається, що на Харківщині російські окупанти штурмують оборонні позиції ЗСУ поблизу Вовчанська. Наразі триває відбиття ворожої атаки.
У напрямку Куп’янська загарбники з армії РФ 15 разів намагались вести наступ біля Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. Триває відбиття ще 7 ворожих атак.
У напрямку Лимана на Донеччині ворог 7 разів намагався штурмувати позиції ЗСУ неподалік Дружелюбівки, Невського та Новосадового.
Українські військові вмілими діями відбили всі ворожі атаки.
У напрямку Сіверська ЗСУ відбито атаку російських окупантів поблизу Верхньокам'янського.
У напрямку Краматорська ворог 6 разів безуспішно намагався вести наступ у бік Григорівки, Андріївки та Кліщіївки.
У напрямку Торецька російські окупанти 9 разів безуспішно намагались вибити підрозділи ЗСУ з оборонних позицій неподалік Торецька та Нью-Йорка.
У напрямку Покровська підрозділи злочинної армії РФ провели 25 штурмів у районах Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Новоолександрівки, Михайлівки, Новогродівки та Селідового.
Українськими військовими на цих напрямках було відбито 24 ворожі атаки. Наразі триває ще один бій.
У напрямку Курахового зафіксовано 11 ворожих атак. 9 спроб просування окупантів були відбиті українськими військовими. Ще 2 боєзіткнення тривають поблизу Карлівки.
Противник п’ять разів безрезультатно штурмував наші позиції біля Водяного та Пречистівки.
Що відомо про ситуацію на південному фронті
У Запорізькій області російські окупанти тричі безуспішно намагались вести наступ поблизу Малої Токмачки та Роботиного.
На лівобережжі Херсонської області злочинна армія РФ також двічі безуспішно атакувала позиції ЗСУ.
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