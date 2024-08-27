ЗСУ відбили понад 80 атак армії РФ з початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили понад 80 атак армії РФ з початку доби

Генштаб ЗСУ
Танк ЗСУ

За інформацією Генштабу, українські військові від початку доби провели 85 боєзіткнень з окупантами зі злочинної армії РФ на фронті. 

Головні тези:

  • ЗСУ провели 85 боєзіткнень з окупантами з російської армії на сході України.
  • Українські військові відбили всі 15 спроб намагань ворога штурмувати позиції на Харківщині.
  • На Донеччині відбулися 7 неуспішних спроб ворожих атак на позиції ЗСУ неподалік від різних населених пунктів.
  • У Запорізькій області та Херсонській області також зафіксовані безуспішні намагання атак російських окупантів на позиції ЗСУ.
  • Ситуація на сході України залишається напруженою, і ЗСУ успішно відстоюють свої позиції.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

Зазначається, що на Харківщині російські окупанти штурмують оборонні позиції ЗСУ поблизу Вовчанська. Наразі триває відбиття ворожої атаки.

У напрямку Куп’янська загарбники з армії РФ 15 разів намагались вести наступ біля Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. Триває відбиття ще 7 ворожих атак.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог 7 разів намагався штурмувати позиції ЗСУ неподалік Дружелюбівки, Невського та Новосадового.

Українські військові вмілими діями відбили всі ворожі атаки.

У напрямку Сіверська ЗСУ відбито атаку російських окупантів поблизу Верхньокам'янського.

У напрямку Краматорська ворог 6 разів безуспішно намагався вести наступ у бік Григорівки, Андріївки та Кліщіївки.

У напрямку Торецька російські окупанти 9 разів безуспішно намагались вибити підрозділи ЗСУ з оборонних позицій неподалік Торецька та Нью-Йорка.

У напрямку Покровська підрозділи злочинної армії РФ провели 25 штурмів у районах Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Новоолександрівки, Михайлівки, Новогродівки та Селідового.

Українськими військовими на цих напрямках було відбито 24 ворожі атаки. Наразі триває ще один бій.

У напрямку Курахового зафіксовано 11 ворожих атак. 9 спроб просування окупантів були відбиті українськими військовими. Ще 2 боєзіткнення тривають поблизу Карлівки.

Противник п’ять разів безрезультатно штурмував наші позиції біля Водяного та Пречистівки.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

У Запорізькій області російські окупанти тричі безуспішно намагались вести наступ поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

На лівобережжі Херсонської області злочинна армія РФ також двічі безуспішно атакувала позиції ЗСУ.

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