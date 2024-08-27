За інформацією Генштабу, українські військові від початку доби провели 85 боєзіткнень з окупантами зі злочинної армії РФ на фронті.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

Зазначається, що на Харківщині російські окупанти штурмують оборонні позиції ЗСУ поблизу Вовчанська. Наразі триває відбиття ворожої атаки.

У напрямку Куп’янська загарбники з армії РФ 15 разів намагались вести наступ біля Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. Триває відбиття ще 7 ворожих атак.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог 7 разів намагався штурмувати позиції ЗСУ неподалік Дружелюбівки, Невського та Новосадового.

Українські військові вмілими діями відбили всі ворожі атаки.

У напрямку Сіверська ЗСУ відбито атаку російських окупантів поблизу Верхньокам'янського.

У напрямку Краматорська ворог 6 разів безуспішно намагався вести наступ у бік Григорівки, Андріївки та Кліщіївки.

У напрямку Торецька російські окупанти 9 разів безуспішно намагались вибити підрозділи ЗСУ з оборонних позицій неподалік Торецька та Нью-Йорка.

У напрямку Покровська підрозділи злочинної армії РФ провели 25 штурмів у районах Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Новоолександрівки, Михайлівки, Новогродівки та Селідового.

Українськими військовими на цих напрямках було відбито 24 ворожі атаки. Наразі триває ще один бій.

У напрямку Курахового зафіксовано 11 ворожих атак. 9 спроб просування окупантів були відбиті українськими військовими. Ще 2 боєзіткнення тривають поблизу Карлівки.

Противник п’ять разів безрезультатно штурмував наші позиції біля Водяного та Пречистівки.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

У Запорізькій області російські окупанти тричі безуспішно намагались вести наступ поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

На лівобережжі Херсонської області злочинна армія РФ також двічі безуспішно атакувала позиції ЗСУ.