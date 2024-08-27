По информации Генштаба, украинские военные с начала суток провели 85 боеприкосновений с оккупантами из преступной армии РФ на фронте.
Главные тезисы
- ВСУ с начала суток провели 85 боестолкновений с армией РФ на востоке Украины.
- Украинские военные успешно отразили попытки врага штурмовать и захватить их позиции в различных областях, включая Харьковскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую.
- Российские оккупанты предпринимали неудачные попытки атак на разных направлениях, однако ВСУ эффективно справляются с отражением вражеских атак.
- Боевая обстановка на востоке Украины остается напряженной, но украинские военные продолжают устойчиво отстаивать свои позиции.
- Ситуация на южном фронте также остается трудной, с российскими оккупантами, пытающимися вести наступление в Запорожской и Херсонской областях.
Что известно о ситуации на восточном фронте
Отмечается, что в Харьковской области российские кафиры штурмуют оборонные позиции ВСУ вблизи Волчанска. В настоящее время продолжается отражение вражеской атаки.
В направлении Купянска захватчики из армии РФ 15 раз пытались вести наступление у Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. Продолжается отражение еще 7 вражеских атак.
В направлении Лимана в Донецкой области враг 7 раз пытался штурмовать позиции ВСУ недалеко от Дружелюбовки, Невского и Новосадового.
Украинские военные умелыми действиями отразили все вражеские атаки.
В направлении Северского ВСУ отражена атака российских окупантов вблизи Верхнекаменского.
В направлении Краматорска враг 6 раз безуспешно пытался вести наступление в сторону Григорьевки, Андреевки и Клещиевки.
В направлении Торецка российские оккупанты 9 раз безуспешно пытались выбить подразделения ВСУ с оборонных позиций недалеко от Торецка и Нью-Йорка.
В направлении Покровского подразделения преступной армии РФ провели 25 штурмов в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Новоалександровки, Михайловки, Новогродовки и Селидового.
Украинскими военными на этих направлениях были отражены 24 вражеских атаки. В настоящее время продолжается еще один бой.
В направлении Курахового зафиксировано 11 вражеских атак. 9 попыток продвижения оккупантов были отражены украинскими военными. Еще 2 боестолкновения продолжаются вблизи Карловки.
Противник пять раз безрезультатно штурмовал наши позиции возле Водяного и Пречистовки.
Что известно о ситуации на южном фронте
В Запорожской области российские кафиры трижды безуспешно пытались вести наступление вблизи Малой Токмачки и Роботиного.
На левобережье Херсонской области преступная армия РФ также дважды безуспешно атаковала позиции ВСУ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-