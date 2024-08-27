По информации Генштаба, украинские военные с начала суток провели 85 боеприкосновений с оккупантами из преступной армии РФ на фронте.

Что известно о ситуации на восточном фронте

Отмечается, что в Харьковской области российские кафиры штурмуют оборонные позиции ВСУ вблизи Волчанска. В настоящее время продолжается отражение вражеской атаки.

В направлении Купянска захватчики из армии РФ 15 раз пытались вести наступление у Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. Продолжается отражение еще 7 вражеских атак.

В направлении Лимана в Донецкой области враг 7 раз пытался штурмовать позиции ВСУ недалеко от Дружелюбовки, Невского и Новосадового.

Украинские военные умелыми действиями отразили все вражеские атаки.

В направлении Северского ВСУ отражена атака российских окупантов вблизи Верхнекаменского.

В направлении Краматорска враг 6 раз безуспешно пытался вести наступление в сторону Григорьевки, Андреевки и Клещиевки.

В направлении Торецка российские оккупанты 9 раз безуспешно пытались выбить подразделения ВСУ с оборонных позиций недалеко от Торецка и Нью-Йорка.

В направлении Покровского подразделения преступной армии РФ провели 25 штурмов в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Новоалександровки, Михайловки, Новогродовки и Селидового.

Украинскими военными на этих направлениях были отражены 24 вражеских атаки. В настоящее время продолжается еще один бой.

В направлении Курахового зафиксировано 11 вражеских атак. 9 попыток продвижения оккупантов были отражены украинскими военными. Еще 2 боестолкновения продолжаются вблизи Карловки.

Противник пять раз безрезультатно штурмовал наши позиции возле Водяного и Пречистовки.

Что известно о ситуации на южном фронте

В Запорожской области российские кафиры трижды безуспешно пытались вести наступление вблизи Малой Токмачки и Роботиного.

На левобережье Херсонской области преступная армия РФ также дважды безуспешно атаковала позиции ВСУ.