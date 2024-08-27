ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ в сутки, 12 танков и 52 артсистемы

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общая численность потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 610 100 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидировали более 1200 солдат РФ в сутки, а также уничтожили 12 танков и 52 артсистемы.
- Общая численность потерь российской армии с начала вторжения составляет 610 100 военных.
- За прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений на различных направлениях фронта, украинские защитники эффективно отражают штурмовые действия противника.
- Украинские войска активно преследуют и уничтожают технику врага, также препятствуют возможности противника овладеть новыми позициями.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1280 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 563 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 16 667 (+19) ед,
артиллерийских систем — 17 495 (+52) ед,
РСЗО — 1 173 (+1) ед,
средств ПВО — 937 (+0) ед,
самолетов — 367 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 254 (+120) ед,
крылатых ракет — 2 547 (+103) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 23 613 (+58) ед,
специальной техники — 2 944 (+3) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.
На Купянском направлении количество атак в сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.
На Лиманском направлении наши войска отразили 20 атак окупантов в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского.
На Северском направлении Силами обороны Украины отражены семь штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.
На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецкая и Нью-Йорка.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-