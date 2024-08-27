ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ в сутки, 12 танков и 52 артсистемы
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ в сутки, 12 танков и 52 артсистемы

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ в сутки, 12 танков и 52 артсистемы
Read in English
Читати українською

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общая численность потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 610 100 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные ликвидировали более 1200 солдат РФ в сутки, а также уничтожили 12 танков и 52 артсистемы.
  • Общая численность потерь российской армии с начала вторжения составляет 610 100 военных.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений на различных направлениях фронта, украинские защитники эффективно отражают штурмовые действия противника.
  • Украинские войска активно преследуют и уничтожают технику врага, также препятствуют возможности противника овладеть новыми позициями.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1280 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8 563 (+12) ед,

  • боевых бронированных машин — 16 667 (+19) ед,

  • артиллерийских систем — 17 495 (+52) ед,

  • РСЗО — 1 173 (+1) ед,

  • средств ПВО — 937 (+0) ед,

  • самолетов — 367 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 254 (+120) ед,

  • крылатых ракет — 2 547 (+103) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 23 613 (+58) ед,

  • специальной техники — 2 944 (+3) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении количество атак в сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

  • На Лиманском направлении наши войска отразили 20 атак окупантов в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского.

  • На Северском направлении Силами обороны Украины отражены семь штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

  • На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецкая и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 60 штурмовых действий в районах населенных пунктов Калиново, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка и Карловка. Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ показали сбивание ракеты во время масштабной атаки РФ на Украину — видео
Виктор Микита / Закарпатская ОВА
В ВСУ показали сбивание ракеты во время масштабной атаки РФ на Украину — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 103 боевых столкновения в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ в течение недели ликвидировали более 7 тыс солдат РФ
Военный ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?