По информации представителей ОСУВ "Хортица" в течение недели только в зоне их ответственности на востоке Украины было ликвидировано 7 тыс. 417 захватчиков преступной армии РФ
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали более 7 тыс солдат РФ на восточном фронте.
- Западные партнеры вызывают к поддержке Украины в борьбе против России и оказанию необходимой помощи.
- В зоне ответственности ОСУВ “Хортица” были уничтожены десятки вражеских танков, бронемашин и другое военное оборудование.
- Теневой глава МИД Великобритании призывает к поддержке Украины на пути к победе над российской агрессией.
- Народ Украины демонстрирует храбрость и решительность в противостоянии российской военной агрессии.
Что известно о потерях армии РФ в зоне ответственности ОСУВ "Хортица"
Также там добавили, что уничтожены еще восемь складов горюче-смазочных материалов, 71 склад боеприпасов, 636 укрытий противника и 109 единиц вражеской спецтехники.
Западные партнеры призывают поддержать Украину на пути к победе в войне против РФ
Теневой глава МИД Великобритании Эндрю Митчелл в материале The Telegraph отмечает, что Украина победит в развязанной Россией преступной войне при условии, если западные партнеры будут достаточно оперативно и достаточно долго будут оказывать Киеву необходимую помощь.
Он добавил, что народ Украины продемонстрировал чрезвычайную храбрость и решительность в противостоянии отвратительной военной машине Путина.
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