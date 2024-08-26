ВСУ в течение недели ликвидировали более 7 тыс солдат РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ в течение недели ликвидировали более 7 тыс солдат РФ

Военный ВСУ
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Источник:  online.ua

По информации представителей ОСУВ "Хортица" в течение недели только в зоне их ответственности на востоке Украины было ликвидировано 7 тыс. 417 захватчиков преступной армии РФ

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали более 7 тыс солдат РФ на восточном фронте.
  • Западные партнеры вызывают к поддержке Украины в борьбе против России и оказанию необходимой помощи.
  • В зоне ответственности ОСУВ “Хортица” были уничтожены десятки вражеских танков, бронемашин и другое военное оборудование.
  • Теневой глава МИД Великобритании призывает к поддержке Украины на пути к победе над российской агрессией.
  • Народ Украины демонстрирует храбрость и решительность в противостоянии российской военной агрессии.

Что известно о потерях армии РФ в зоне ответственности ОСУВ "Хортица"

Минусовано также 36 вражеских танков, 134 боевых бронированных машины, 262 единицы орудий и минометов, четыре реактивных системы залпового огня, 15 противотанковых средств, восемь средств радиоэлектронной борьбы и 352 единицы автотехники, - говорится в сообщении представителей ОСУВ “Хорт”.

Также там добавили, что уничтожены еще восемь складов горюче-смазочных материалов, 71 склад боеприпасов, 636 укрытий противника и 109 единиц вражеской спецтехники.

Западные партнеры призывают поддержать Украину на пути к победе в войне против РФ

Теневой глава МИД Великобритании Эндрю Митчелл в материале The Telegraph отмечает, что Украина победит в развязанной Россией преступной войне при условии, если западные партнеры будут достаточно оперативно и достаточно долго будут оказывать Киеву необходимую помощь.

Украина победит, если мы будем поддерживать ее достаточно быстро и достаточно долго. Именно поэтому мы должны использовать все наши замечательные глобальные дипломатические возможности, чтобы лоббировать и убеждать всех, кому не безразлична свобода, что борьба Украины — это наша борьба, что победа России была бы несправедлива и что мы должны предоставить все оружие и разрешить его использование в любом случае. -какой способ, способствующий отважной и храброй обороне Украины от агрессии и отвечающий международному праву и системе, основанной на правилах, - подчеркнул Митчелл.

Он добавил, что народ Украины продемонстрировал чрезвычайную храбрость и решительность в противостоянии отвратительной военной машине Путина.

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