По информации представителей ОСУВ "Хортица" в течение недели только в зоне их ответственности на востоке Украины было ликвидировано 7 тыс. 417 захватчиков преступной армии РФ

Что известно о потерях армии РФ в зоне ответственности ОСУВ "Хортица"

Минусовано также 36 вражеских танков, 134 боевых бронированных машины, 262 единицы орудий и минометов, четыре реактивных системы залпового огня, 15 противотанковых средств, восемь средств радиоэлектронной борьбы и 352 единицы автотехники, - говорится в сообщении представителей ОСУВ “Хорт”. Поделиться

Также там добавили, что уничтожены еще восемь складов горюче-смазочных материалов, 71 склад боеприпасов, 636 укрытий противника и 109 единиц вражеской спецтехники.

Западные партнеры призывают поддержать Украину на пути к победе в войне против РФ

Теневой глава МИД Великобритании Эндрю Митчелл в материале The Telegraph отмечает, что Украина победит в развязанной Россией преступной войне при условии, если западные партнеры будут достаточно оперативно и достаточно долго будут оказывать Киеву необходимую помощь.

Украина победит, если мы будем поддерживать ее достаточно быстро и достаточно долго. Именно поэтому мы должны использовать все наши замечательные глобальные дипломатические возможности, чтобы лоббировать и убеждать всех, кому не безразлична свобода, что борьба Украины — это наша борьба, что победа России была бы несправедлива и что мы должны предоставить все оружие и разрешить его использование в любом случае. -какой способ, способствующий отважной и храброй обороне Украины от агрессии и отвечающий международному праву и системе, основанной на правилах, - подчеркнул Митчелл. Поделиться

Он добавил, что народ Украины продемонстрировал чрезвычайную храбрость и решительность в противостоянии отвратительной военной машине Путина.