ЗСУ протягом тижня ліквідували понад 7 тис солдатів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ протягом тижня ліквідували понад 7 тис солдатів РФ

Військовий ЗСУ
Джерело:  online.ua

За інформацією представників ОСУВ “Хортиця” протягом тижня тільки у зоні їхньої відповідальності на сході України було ліквідовано 7 тис 417 загарбників злочинної армії РФ

Головні тези:

  • Збройні сили України ліквідували понад 7 тис солдатів РФ на сході країни.
  • У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” було знищено десятки ворожих танків, бронемашин та інше військове обладнання.
  • Західні партнери закликають підтримати Україну у боротьбі з Росією, надаючи необхідну допомогу і підтримку.
  • У спільному матеріалі The Telegraph тіньовий глава МЗС Великої Британії закликав до підтримки України на шляху до перемоги.
  • Народ України продовжує демонструвати хоробрість та рішучість у протистоянні з російською військовою агресією.

Що відомо про втрати армії РФ у зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”

Мінусовано" також 36 ворожих танків, 134 бойових броньованих машини, 262 одиниці гармат та мінометів, чотири реактивних системи залпового вогню, 15 протитанкових засобів, вісім засобів радіоелектронної боротьби та 352 одиниці автотехніки, - йдеться у повідомленні представників ОСУВ “Хортиця”.

Також там додали, що знищено ще вісім складів паливо-мастильних матеріалів, 71 склад боєприпасів, 636 укриттів супротивника й 109 одиниць ворожої спецтехніки.

Західніх партнерів закликають підтримати Україну на шляху до перемоги у війні проти РФ

Тіньовий глава МЗС Великої Британії Ендрю Мітчелл у матеріалі The Telegraph зазначає, що Україна переможе у розв’язаній Росією злочинній війні за умови, якщо західні партнери достатньо оперативно і досить довго надаватимуть Києву необхідну допомогу.

Україна переможе, якщо ми будемо підтримувати її достатньо швидко і достатньо довго. Саме тому ми повинні використати всі наші чудові глобальні дипломатичні можливості, щоб лобіювати й переконувати всіх, кому не байдужа свобода, що боротьба України — це наша боротьба, що перемога Росії була б несправедливою і що ми повинні надати всю зброю і дозволити її використання у будь-який спосіб, який сприяє відважній і хоробрій обороні України від агресії й відповідає міжнародному праву і системі, заснованій на правилах, - підкреслив Мітчелл.

Він додав, що народ України продемонстрував надзвичайну хоробрість і рішучість у протистоянні огидній військовій машині Путіна.

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