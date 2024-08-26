За інформацією представників ОСУВ “Хортиця” протягом тижня тільки у зоні їхньої відповідальності на сході України було ліквідовано 7 тис 417 загарбників злочинної армії РФ

Що відомо про втрати армії РФ у зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”

Мінусовано" також 36 ворожих танків, 134 бойових броньованих машини, 262 одиниці гармат та мінометів, чотири реактивних системи залпового вогню, 15 протитанкових засобів, вісім засобів радіоелектронної боротьби та 352 одиниці автотехніки, - йдеться у повідомленні представників ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Також там додали, що знищено ще вісім складів паливо-мастильних матеріалів, 71 склад боєприпасів, 636 укриттів супротивника й 109 одиниць ворожої спецтехніки.

Західніх партнерів закликають підтримати Україну на шляху до перемоги у війні проти РФ

Тіньовий глава МЗС Великої Британії Ендрю Мітчелл у матеріалі The Telegraph зазначає, що Україна переможе у розв’язаній Росією злочинній війні за умови, якщо західні партнери достатньо оперативно і досить довго надаватимуть Києву необхідну допомогу.

Україна переможе, якщо ми будемо підтримувати її достатньо швидко і достатньо довго. Саме тому ми повинні використати всі наші чудові глобальні дипломатичні можливості, щоб лобіювати й переконувати всіх, кому не байдужа свобода, що боротьба України — це наша боротьба, що перемога Росії була б несправедливою і що ми повинні надати всю зброю і дозволити її використання у будь-який спосіб, який сприяє відважній і хоробрій обороні України від агресії й відповідає міжнародному праву і системі, заснованій на правилах, - підкреслив Мітчелл. Поширити

Він додав, що народ України продемонстрував надзвичайну хоробрість і рішучість у протистоянні огидній військовій машині Путіна.