За інформацією представників ОСУВ “Хортиця” протягом тижня тільки у зоні їхньої відповідальності на сході України було ліквідовано 7 тис 417 загарбників злочинної армії РФ
Головні тези:
- Збройні сили України ліквідували понад 7 тис солдатів РФ на сході країни.
- У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” було знищено десятки ворожих танків, бронемашин та інше військове обладнання.
- Західні партнери закликають підтримати Україну у боротьбі з Росією, надаючи необхідну допомогу і підтримку.
- У спільному матеріалі The Telegraph тіньовий глава МЗС Великої Британії закликав до підтримки України на шляху до перемоги.
- Народ України продовжує демонструвати хоробрість та рішучість у протистоянні з російською військовою агресією.
Що відомо про втрати армії РФ у зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”
Також там додали, що знищено ще вісім складів паливо-мастильних матеріалів, 71 склад боєприпасів, 636 укриттів супротивника й 109 одиниць ворожої спецтехніки.
Західніх партнерів закликають підтримати Україну на шляху до перемоги у війні проти РФ
Тіньовий глава МЗС Великої Британії Ендрю Мітчелл у матеріалі The Telegraph зазначає, що Україна переможе у розв’язаній Росією злочинній війні за умови, якщо західні партнери достатньо оперативно і досить довго надаватимуть Києву необхідну допомогу.
Він додав, що народ України продемонстрував надзвичайну хоробрість і рішучість у протистоянні огидній військовій машині Путіна.
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