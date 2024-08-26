Між ЗСУ та армією РФ відбулося 103 бойових зіткнення протягом доби

Станом на 16.00 26 серпня кількість бойових зіткнень зросла до 103. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Сили оборони України вживають необхідних заходів для недопущення просування окупантів вглиб території України.
Головні тези:
- За добу на сході України відбулося 103 бойові зіткнення між ЗСУ та армією РФ.
- Українські війська ліквідували значну кількість ворожої техніки та особового складу армії РФ.
- Оперативна інформація свідчить про продовження бойових дій і напружену ситуацію на фронті.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 26.08.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Загалом, від початку доби, на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Українські воїни успішно відбили атаку поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили вісім атак ворога поблизу населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Стельмахівка. Ще дві атаки тривають поблизу Синьківки та Андріївки. Також за сьогодні противник скинув 12 КАБів на Колісниківку.
На Лиманському напрямку ворог 12 разів атакував в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського. Сім боєзіткнень завершені, атаки тривають поблизу Пролетарського, Греківки та Невського.
На Сіверському напрямку впродовж дня відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог наступав поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Отримав жорстку відсіч.
На Краматорському напрямку від початку доби російські війська два рази намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Часового Яру, атаки відбиті. Під ударами некерованих авіаційних ракет опинились Григорівка та Часів Яр.
На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової авіації сім разів атакував позиції наших військ. Ситуація контрольована.
Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Пантелеймонівки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Мемрика, Михайлівки, Карлівки — точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 38 спроб штурмувати українські позиції. В 14 локаціях боєзіткнення тривають досі.
На Курахівському напрямку від початку доби загарбники одинадцять разів атакували наші підрозділи. Намагались просунутися поблизу населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка та Костянтинівка. Українськими підрозділами зупинено дев’ять атак, в трьох локаціях тривають бої.
Активізувався окупант на Времівському напрямку, де за сьогодні відбито три штурмові дії противника в бік Вугледара та Водяного, 13 ворожих атак продовжуються в напрямку Пречистівки, Богоявленки та Новоукраїнки. Ворожа авіація завдала удару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Єгорівка.
Одну невдалу спробу штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня в острівній зоні на Придніпровському напрямку. Також противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Тягинка, Токарівка та Садове, скинувши десять авіабомб.
На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках наступальних дій ворог не проводив. Перманентно здійснює обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
Сили оборони продовжують операцію в Курській області. За уточненою інформацією, ворожа авіація за сьогоднішній день завдала по території Курщини 26 ударів, застосувавши 44 керованих авіаційних бомби.
Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України
За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 1140 військових армії РФ та десятки одиниць ворожої техніки.
особового складу — близько 608 тис 820 (+1 тис 140) осіб;
танків — 8 тис 551 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 16 тис 648 (+17) од.;
артилерійських систем — 17 тис 443 (+47) од.;
РСЗВ — 1 тис 172 (+1) од.;
засобів ППО — 937 (+1) од.;
літаків — 367 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 тис 134 (+39) од.;
крилатих ракет — 2 тис 444 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 23 тис 555 (+80) од.;
спеціальної техніки — 2 тис 941 (+13) од.
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