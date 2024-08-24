ЗСУ оновили дані щодо втрат армії РФ у День Незалежності України

24 серпня, у День Незалежності України, ситуація на фронті залишається складною, однак контрольованою. Протягом минулої доби Збройні сили України встигли ліквідувати ще 1160 російських загарбників.
Головні тези:
- ЗСУ продовжують завдавати армії РФ шалених втрат.
- Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень.
- На Покровському напрямку зберігається вкрай напружена ситуація: ворог атакував 33 рази.
Втрати армії РФ станом на 24 серпня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 606490 (+1160) осіб,
танків — 8542 (+9) од,
бойових броньованих машин — 16620 (+21) од,
артилерійських систем — 17349 (+42) од,
РСЗВ — 1169 (+2) од,
засобів ППО — 935 (+3) од,
літаків — 367 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 14064 (+39) од,
крилатих ракет — 2444 (+2) од,
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 23383 (+54) од,
спеціальної техніки — 2911 (+1) од.
Що відомо про ситуацію на фронті 23-24 серпня
Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень.
Країна-агресорка РФ завдала по території України двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 52 авіаційних удари, скинувши при цьому 72 КАБ.
На Харківському напрямку триває бій поблизу Вовчанська;
На Куп’янському напрямку відбулося 15 атак ворога;
На Лиманському напрямку ворог намагався прорватися 11 разів;
На Сіверському напрямку зафіксовано 8 штурмів армії РФ;
На Краматорському напрямку українські воїни відбили 20 атак противника;
На Торецькому напрямку російські окупанти сім разів безуспішно намагалися прорватися вперед;
На Покровському напрямку найгарячіше — 33 атаки з боку ворога;
На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 14 ворожих штурмів;
На Времівському напрямку агресор 9 разів намагався штурмувати передній край оборони українських сил.
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