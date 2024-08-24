ЗСУ оновили дані щодо втрат армії РФ у День Незалежності України
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ оновили дані щодо втрат армії РФ у День Незалежності України

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

24 серпня, у День Незалежності України, ситуація на фронті залишається складною, однак контрольованою. Протягом минулої доби Збройні сили України встигли ліквідувати ще 1160 російських загарбників.

Головні тези:

  • ЗСУ продовжують завдавати армії РФ шалених втрат.
  • Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. 
  • На Покровському напрямку зберігається вкрай напружена ситуація: ворог атакував 33 рази.

Втрати армії РФ станом на 24 серпня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 606490 (+1160) осіб,

  • танків — 8542 (+9) од,

  • бойових броньованих машин — 16620 (+21) од,

  • артилерійських систем — 17349 (+42) од,

  • РСЗВ — 1169 (+2) од,

  • засобів ППО — 935 (+3) од,

  • літаків — 367 (+0) од,

  • гелікоптерів — 328 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 14064 (+39) од,

  • крилатих ракет — 2444 (+2) од,

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 23383 (+54) од,

  • спеціальної техніки — 2911 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо про ситуацію на фронті 23-24 серпня

Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень.

Країна-агресорка РФ завдала по території України двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 52 авіаційних удари, скинувши при цьому 72 КАБ.

Також російські окупанти використали для ударів 479 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

  • На Харківському напрямку триває бій поблизу Вовчанська;

  • На Куп’янському напрямку відбулося 15 атак ворога;

  • На Лиманському напрямку ворог намагався прорватися 11 разів;

  • На Сіверському напрямку зафіксовано 8 штурмів армії РФ;

  • На Краматорському напрямку українські воїни відбили 20 атак противника;

  • На Торецькому напрямку російські окупанти сім разів безуспішно намагалися прорватися вперед;

  • На Покровському напрямку найгарячіше — 33 атаки з боку ворога;

  • На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 14 ворожих штурмів;

  • На Времівському напрямку агресор 9 разів намагався штурмувати передній край оборони українських сил.

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