ВСУ обновили данные по потерям армии РФ в День Независимости Украины
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обновили данные по потерям армии РФ в День Независимости Украины

Генштаб ВСУ
ВСУ
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24 августа, в День Независимости Украины, ситуация на фронте остается сложной, однако контролируемой. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины успели ликвидировать еще 1160 российских захватчиков.

Главные тезисы

  • ВСУ продолжают наносить армии РФ масштабные потери.
  • За прошедшие сутки произошло 125 боевых столкновений.
  • На Покровском направлении сохраняется очень напряженная ситуация: враг атаковал 33 раза.

Потери армии РФ по состоянию на 24 августа 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 606490 (+1160) человек,

  • танков — 8542 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин — 16620 (+21) ед,

  • артиллерийских систем — 17349 (+42) ед,

  • РСЗО — 1169 (+2) ед,

  • средств ПВО — 935 (+3) ед,

  • самолетов — 367 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 14064 (+39) ед,

  • крылатых ракет — 2444 (+2) ед,

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 23383 (+54) ед,

  • специальной техники — 2911 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 23-24 августа

За прошедшие сутки произошло 125 боевых столкновений.

Страна-агрессорка РФ нанесла по территории Украины два ракетных удара с применением трех ракет, 52 авиационных удара, сбросив при этом 72 КАБ.

Также российские оккупанты использовали для ударов 479 дронов-камикадзе и более 3000 раз обстреливали позициям наших войск и населенные пункты с использованием различных типов оружия.

  • На Харьковском направлении идет бой близ Волчанска;

  • На Купянском направлении произошло 15 атак врага;

  • На лиманском направлении враг пытался прорваться 11 раз;

  • На Северском направлении зафиксировано 8 штурмов армии РФ;

  • На Краматорском направлении украинские воины отразили 20 атак противника;

  • На Торецком направлении российские оккупанты семь раз безуспешно пытались прорваться вперед;

  • На Покровском направлении сложнее всего — 33 атаки со стороны врага;

  • На Кураховском направлении ВСУ отразили 14 вражеских штурмов;

  • В Времивском направлении агрессор 9 раз пытался штурмовать передний край обороны украинских сил.

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