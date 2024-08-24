ВСУ обновили данные по потерям армии РФ в День Независимости Украины

24 августа, в День Независимости Украины, ситуация на фронте остается сложной, однако контролируемой. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины успели ликвидировать еще 1160 российских захватчиков.
Главные тезисы
- ВСУ продолжают наносить армии РФ масштабные потери.
- За прошедшие сутки произошло 125 боевых столкновений.
- На Покровском направлении сохраняется очень напряженная ситуация: враг атаковал 33 раза.
Потери армии РФ по состоянию на 24 августа 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 606490 (+1160) человек,
танков — 8542 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 16620 (+21) ед,
артиллерийских систем — 17349 (+42) ед,
РСЗО — 1169 (+2) ед,
средств ПВО — 935 (+3) ед,
самолетов — 367 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 14064 (+39) ед,
крылатых ракет — 2444 (+2) ед,
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 23383 (+54) ед,
специальной техники — 2911 (+1) ед.
Что известно о ситуации на фронте 23-24 августа
За прошедшие сутки произошло 125 боевых столкновений.
Страна-агрессорка РФ нанесла по территории Украины два ракетных удара с применением трех ракет, 52 авиационных удара, сбросив при этом 72 КАБ.
На Харьковском направлении идет бой близ Волчанска;
На Купянском направлении произошло 15 атак врага;
На лиманском направлении враг пытался прорваться 11 раз;
На Северском направлении зафиксировано 8 штурмов армии РФ;
На Краматорском направлении украинские воины отразили 20 атак противника;
На Торецком направлении российские оккупанты семь раз безуспешно пытались прорваться вперед;
На Покровском направлении сложнее всего — 33 атаки со стороны врага;
На Кураховском направлении ВСУ отразили 14 вражеских штурмов;
В Времивском направлении агрессор 9 раз пытался штурмовать передний край обороны украинских сил.
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